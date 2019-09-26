أهالي مركز عمود الريث يحتفلون باليوم الوطني التاسع والثمانين

دعوا الله أن يحفظ قادتنا وبلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان

احتفل أهالي مركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث، مساء الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، برعاية محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن، ورئيس بلدية الريث مفرح بن شريف الفيفي.

جاء ذلك بحضور قائد السرية للدفاع الجوي بالحرس الوطني، المقدم ناصر بن ناصر بن سعيدان، ومدير شرطة عمود الرائد أحمد وافي، ورئيس مركز عمود سحمان بن مبارك السبيعي، وعدد من المسؤولين والمشايخ.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه آيات من القرآن الكريم، ثم "فيديو" تعريفي بتاريخ اليوم الوطني، وسيرة المؤسس -طيب الله ثراه - وجميع الملوك إلى عهد سلمان الحزم والعزم.

بعد ذلك ألقى كلمة لرئيس مركز عمود سحمان السبيعي، وأخرى للأهالي نيابة عنهم الشيخ محمد بن علي السلمي، وألقى الشاعر سالم الحريصي قصيدة شعرية.

وجرى تكريم شهداء الوطن والجهات المشاركة و"أوبريت" الفرقة الشعبية لصوت الريث.

وقال أبناء مركز عمود: إن ما نعيشه اليوم من فرح في اليوم الوطني، فخر بأمجاد وطننا، وإن ما تحقق من تنمية وإنجاز وتطور جاء بفضل من الله، ثم الجهود المخلصة التي بذلها قادة هذه البلاد المباركة، من عهد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله - وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله- اللذين يواصلان مسيرة البناء والتنمية محققين لوطنهم وأبناء شعبهم وأمتهم المجد والعزة والرفعة.

وسألوا الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان، ورغد العيش والاستقرار، وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ورجال أمننا ويرحم شهداءنا.