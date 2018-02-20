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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس جنوب إفريقيا

أعرب عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدَيْن في مختلف المجالات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، هنأه فيه بانتخابه رئيسًا للجمهورية.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقَيْن في مختلف المجالات.

وعبَّر رئيس جنوب إفريقيا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب إفريقيا في جميع المجالات.

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس جنوب إفريقيا
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، هنأه فيه بانتخابه رئيسًا للجمهورية.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقَيْن في مختلف المجالات.

وعبَّر رئيس جنوب إفريقيا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب إفريقيا في جميع المجالات.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
08:40 PM

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس جنوب إفريقيا

أعرب عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدَيْن في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,880

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، هنأه فيه بانتخابه رئيسًا للجمهورية.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقَيْن في مختلف المجالات.

وعبَّر رئيس جنوب إفريقيا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب إفريقيا في جميع المجالات.

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