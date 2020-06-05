الاتفاق بطلًا لكأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني

ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود"

حقّق نادي الاتفاق لقب تحدي كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية.

وتوج الاتفاق باللقب بعد فوزه على نظيره أبها في المباراة النهائية بمجموع (2-1).

وفاز محمد الدوسري لاعب الاتفاق على مشعل القحطاني لاعب أبها، بنتيجة 1-0، في حين انتصر ماجد الرشيد في مواجهة محترفي لعبة الفيفا على خصمه سلطان الحسين في المباراة الفاصلة، بنتيجة 2-0، وذلك بعد أن فاز الحسين في مباراة الإياب، بنتيجة 1-0.