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الهلال الأحمر بتبوك يقدم عدة مبادرات بمناسبة العيد

بغرض تقديم الدعم النفسي لمن لم يتواجدوا مع ذويهم

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، صباح أمس، عدداً من المبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي: المبادرات اشتملت على تقديم التهنئة بعيد الفطر للمناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية بتبوك، وزيارة المرضى بمستشفى الملك خالد المدني بتبوك وتقديم الهدايا لهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وأضاف: المبادرات شملت تهنئة المناوبين بأقسام المستشفى بمشاركة الفرق التطوعية وموظفي الهيئة يتقدمهم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عوض بن رشيد العطوي.

وأردف: تنظيم هذه المبادرات التي أطلقتها الهيئة، يأتي بغرض تقديم الدعم النفسي لمن لم يتمكنوا من إحياء فرحة العيد مع ذويهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الهلال الأحمر بتبوك يقدم عدة مبادرات بمناسبة العيد
سبق

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، صباح أمس، عدداً من المبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي: المبادرات اشتملت على تقديم التهنئة بعيد الفطر للمناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية بتبوك، وزيارة المرضى بمستشفى الملك خالد المدني بتبوك وتقديم الهدايا لهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وأضاف: المبادرات شملت تهنئة المناوبين بأقسام المستشفى بمشاركة الفرق التطوعية وموظفي الهيئة يتقدمهم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عوض بن رشيد العطوي.

وأردف: تنظيم هذه المبادرات التي أطلقتها الهيئة، يأتي بغرض تقديم الدعم النفسي لمن لم يتمكنوا من إحياء فرحة العيد مع ذويهم.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
02:33 PM

الهلال الأحمر بتبوك يقدم عدة مبادرات بمناسبة العيد

بغرض تقديم الدعم النفسي لمن لم يتواجدوا مع ذويهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، صباح أمس، عدداً من المبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي: المبادرات اشتملت على تقديم التهنئة بعيد الفطر للمناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية بتبوك، وزيارة المرضى بمستشفى الملك خالد المدني بتبوك وتقديم الهدايا لهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وأضاف: المبادرات شملت تهنئة المناوبين بأقسام المستشفى بمشاركة الفرق التطوعية وموظفي الهيئة يتقدمهم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عوض بن رشيد العطوي.

وأردف: تنظيم هذه المبادرات التي أطلقتها الهيئة، يأتي بغرض تقديم الدعم النفسي لمن لم يتمكنوا من إحياء فرحة العيد مع ذويهم.

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