بهدفي الناصر ..الأخضر يتغلب على البحرين استعدادًا لكأس آسيا

تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي الاتفاق، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: رائد أزيبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وريان حامد، ومحمد اليامي، ومحمد العوفي، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وخليل العبسي، وسعد الناصر، وهيثم عسيري، ومحمد مران.

ويستأنف الأخضر غدًا الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين في ختام المعسكر يوم الخميس المقبل.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.