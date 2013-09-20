بحضور أضواء العريفي .. نائب وزير الرياضة يلتقي بالسفير الياباني لدى المملكة

التقى نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم ، بالسفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، واستعراض الموضوعات التي تسهم في خدمة الرياضيين في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار أضواء العريفي.