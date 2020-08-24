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عنوان بارز في تاريخ جدة.. ماذا تعرف عن "أبرق الرغامة"؟

الموقع يُعَد مشعل تنوير لماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها

يُعَد موقع "أبرق الرغامة" صفحة تاريخية خطتها محافظة جدة، وارتبط به مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الذي تأسس كعلامة مشرقة في تاريخ المملكة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص كنقطة جذب للزائرين من داخل البلاد وخارجها كمشعل تنوير على ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها.

وقد شُيّد المبنى بطرازه المعماري على هضبة مرتفعة في أعلى نقطة من أبرق الرغامة ويحتضن مَعلمًا تذكاريًّا عبارة عن مجسم عليه عَلَم المملكة وفي داخله مصعد ويحرك العلم بشكل دائري عن طريق "الهيدروليك".

ويشتمل المبنى على مسرح كبير للمحاضرات والفعاليات الثقافية والتعليمية، مجهز بمختلف التجهيزات الخاصة لاستضافة المناسبات من معارض ومؤتمرات وندوات.

ويعود المعنى اللغوي لـ"أبرق الرغامة" من "الأبرق"، ويعني البرقاء وهي حجارة ورصل مختلطة وكل شيء خلط بلونين فقد برق "أي لمع"، والبرقة أرض وحجارة وتراب الغالب عليها البياض وفيها حجارة حمراء وسوداء، والتراب أبيض وأحمر أي برق بلون حجارتها وترابها.

وفي مثل هذه الأراضي تظهر حولها وعلى أطرافها نباتات وأشجار ويكون إلى جوارها الروض، وهو عشب أخضر يصلح للرعي بعد سقوط الأمطار، وهناك أمكنة عديدة في جزيرة العرب تساق لاسم أبرق ومنها هذا المسمى أبرق الرغامة.

ولـ"الرغامة" اسم قديم ينطبق وصفه على طبيعة الأرض، والموقع معروف منذ القدم لكونه ممرًّا لطرق القوافل المتجهة من جدة إلى مكة المكرمة، ويطلق لفظ "الرغامة" على المسافات التي تجتاز الأراضي الرملية في الحجاز حيث كانت منطقة أبرق الرغامة قبل توحيد المملكة أرضًا جرداء قاحلة وأصبحت اليوم جزءًا من مدينة جدة، وامتد إليها العمران وتأسست فيها المراكز الحضارية والتجارية والمؤسسات الحكومية في تناغم بين هذا الاسم المستمد من طبيعة الأرض الجغرافية مع مفهوم تاريخ المملكة العربية السعودية.

أبرق الرغامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عنوان بارز في تاريخ جدة.. ماذا تعرف عن "أبرق الرغامة"؟
سبق

يُعَد موقع "أبرق الرغامة" صفحة تاريخية خطتها محافظة جدة، وارتبط به مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الذي تأسس كعلامة مشرقة في تاريخ المملكة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص كنقطة جذب للزائرين من داخل البلاد وخارجها كمشعل تنوير على ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها.

وقد شُيّد المبنى بطرازه المعماري على هضبة مرتفعة في أعلى نقطة من أبرق الرغامة ويحتضن مَعلمًا تذكاريًّا عبارة عن مجسم عليه عَلَم المملكة وفي داخله مصعد ويحرك العلم بشكل دائري عن طريق "الهيدروليك".

ويشتمل المبنى على مسرح كبير للمحاضرات والفعاليات الثقافية والتعليمية، مجهز بمختلف التجهيزات الخاصة لاستضافة المناسبات من معارض ومؤتمرات وندوات.

ويعود المعنى اللغوي لـ"أبرق الرغامة" من "الأبرق"، ويعني البرقاء وهي حجارة ورصل مختلطة وكل شيء خلط بلونين فقد برق "أي لمع"، والبرقة أرض وحجارة وتراب الغالب عليها البياض وفيها حجارة حمراء وسوداء، والتراب أبيض وأحمر أي برق بلون حجارتها وترابها.

وفي مثل هذه الأراضي تظهر حولها وعلى أطرافها نباتات وأشجار ويكون إلى جوارها الروض، وهو عشب أخضر يصلح للرعي بعد سقوط الأمطار، وهناك أمكنة عديدة في جزيرة العرب تساق لاسم أبرق ومنها هذا المسمى أبرق الرغامة.

ولـ"الرغامة" اسم قديم ينطبق وصفه على طبيعة الأرض، والموقع معروف منذ القدم لكونه ممرًّا لطرق القوافل المتجهة من جدة إلى مكة المكرمة، ويطلق لفظ "الرغامة" على المسافات التي تجتاز الأراضي الرملية في الحجاز حيث كانت منطقة أبرق الرغامة قبل توحيد المملكة أرضًا جرداء قاحلة وأصبحت اليوم جزءًا من مدينة جدة، وامتد إليها العمران وتأسست فيها المراكز الحضارية والتجارية والمؤسسات الحكومية في تناغم بين هذا الاسم المستمد من طبيعة الأرض الجغرافية مع مفهوم تاريخ المملكة العربية السعودية.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:09 PM

عنوان بارز في تاريخ جدة.. ماذا تعرف عن "أبرق الرغامة"؟

الموقع يُعَد مشعل تنوير لماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يُعَد موقع "أبرق الرغامة" صفحة تاريخية خطتها محافظة جدة، وارتبط به مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الذي تأسس كعلامة مشرقة في تاريخ المملكة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص كنقطة جذب للزائرين من داخل البلاد وخارجها كمشعل تنوير على ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها.

وقد شُيّد المبنى بطرازه المعماري على هضبة مرتفعة في أعلى نقطة من أبرق الرغامة ويحتضن مَعلمًا تذكاريًّا عبارة عن مجسم عليه عَلَم المملكة وفي داخله مصعد ويحرك العلم بشكل دائري عن طريق "الهيدروليك".

ويشتمل المبنى على مسرح كبير للمحاضرات والفعاليات الثقافية والتعليمية، مجهز بمختلف التجهيزات الخاصة لاستضافة المناسبات من معارض ومؤتمرات وندوات.

ويعود المعنى اللغوي لـ"أبرق الرغامة" من "الأبرق"، ويعني البرقاء وهي حجارة ورصل مختلطة وكل شيء خلط بلونين فقد برق "أي لمع"، والبرقة أرض وحجارة وتراب الغالب عليها البياض وفيها حجارة حمراء وسوداء، والتراب أبيض وأحمر أي برق بلون حجارتها وترابها.

وفي مثل هذه الأراضي تظهر حولها وعلى أطرافها نباتات وأشجار ويكون إلى جوارها الروض، وهو عشب أخضر يصلح للرعي بعد سقوط الأمطار، وهناك أمكنة عديدة في جزيرة العرب تساق لاسم أبرق ومنها هذا المسمى أبرق الرغامة.

ولـ"الرغامة" اسم قديم ينطبق وصفه على طبيعة الأرض، والموقع معروف منذ القدم لكونه ممرًّا لطرق القوافل المتجهة من جدة إلى مكة المكرمة، ويطلق لفظ "الرغامة" على المسافات التي تجتاز الأراضي الرملية في الحجاز حيث كانت منطقة أبرق الرغامة قبل توحيد المملكة أرضًا جرداء قاحلة وأصبحت اليوم جزءًا من مدينة جدة، وامتد إليها العمران وتأسست فيها المراكز الحضارية والتجارية والمؤسسات الحكومية في تناغم بين هذا الاسم المستمد من طبيعة الأرض الجغرافية مع مفهوم تاريخ المملكة العربية السعودية.

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