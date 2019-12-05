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"الحصيني" يرسم ملامح أمطار وأجواء نهاية الأسبوع

قال: غدًا حالة ممطرة.. مستقر في النهار وبارد في الليل

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن يكون طقس إجازة نهاية الأسبوع مستقرًّا في النهار وباردًا في الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": طقس إجازة نهاية الأسبوع المتوقع -بإذن الله- من الخميس إلى السبت 10/ 4/ 1441هـ معتدلة نهارًا على: (الرياض، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية والجنوبية) باردة ليلًا، على مكة حارة نهارًا لطيفة ليلًا، المدينة تميل للحرارة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.

وأضاف: نتوقع حالة ممطرة يوم الجمعة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وجنوب مكة، وشمال شرق القصيم، والحفر، والكويت، والإمارات، وعمان).

وتابع: السبت يُتوقع أمطار على أجزاء من الشمالية وشرق القصيم، ثم الوشم، وسدير، ثم المحمل، ثم العاصمة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان.

أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يرسم ملامح أمطار وأجواء نهاية الأسبوع
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن يكون طقس إجازة نهاية الأسبوع مستقرًّا في النهار وباردًا في الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": طقس إجازة نهاية الأسبوع المتوقع -بإذن الله- من الخميس إلى السبت 10/ 4/ 1441هـ معتدلة نهارًا على: (الرياض، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية والجنوبية) باردة ليلًا، على مكة حارة نهارًا لطيفة ليلًا، المدينة تميل للحرارة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.

وأضاف: نتوقع حالة ممطرة يوم الجمعة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وجنوب مكة، وشمال شرق القصيم، والحفر، والكويت، والإمارات، وعمان).

وتابع: السبت يُتوقع أمطار على أجزاء من الشمالية وشرق القصيم، ثم الوشم، وسدير، ثم المحمل، ثم العاصمة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:09 AM

"الحصيني" يرسم ملامح أمطار وأجواء نهاية الأسبوع

قال: غدًا حالة ممطرة.. مستقر في النهار وبارد في الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن يكون طقس إجازة نهاية الأسبوع مستقرًّا في النهار وباردًا في الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": طقس إجازة نهاية الأسبوع المتوقع -بإذن الله- من الخميس إلى السبت 10/ 4/ 1441هـ معتدلة نهارًا على: (الرياض، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية والجنوبية) باردة ليلًا، على مكة حارة نهارًا لطيفة ليلًا، المدينة تميل للحرارة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.

وأضاف: نتوقع حالة ممطرة يوم الجمعة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وجنوب مكة، وشمال شرق القصيم، والحفر، والكويت، والإمارات، وعمان).

وتابع: السبت يُتوقع أمطار على أجزاء من الشمالية وشرق القصيم، ثم الوشم، وسدير، ثم المحمل، ثم العاصمة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان.

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