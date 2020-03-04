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وفاة 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن

الصين: عدد الإصابات الجديدة سجّل انخفاضاً لليوم الثالث توالياً

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية، أمس، وفاة ثلاث حالات جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى تسعة جميعهم في ولاية واشنطن.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 117 شخصاً، الثلاثاء؛ منهم 27 إصابة في ولاية واشنطن.

وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم فحص نحو مليون أمريكي، محذرةً من أن العدد سيستمر في الارتفاع.

من ناحية أخرى، أعلنت الصين، الأربعاء، تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجّل انخفاضاً لليوم الثالث توالياً.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة.

وأعلنت كوريا تسجيل 142 حالة إصابة إضافية بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس لديها إلى 5328، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الأمريكية

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وفاة 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن
سبق

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية، أمس، وفاة ثلاث حالات جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى تسعة جميعهم في ولاية واشنطن.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 117 شخصاً، الثلاثاء؛ منهم 27 إصابة في ولاية واشنطن.

وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم فحص نحو مليون أمريكي، محذرةً من أن العدد سيستمر في الارتفاع.

من ناحية أخرى، أعلنت الصين، الأربعاء، تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجّل انخفاضاً لليوم الثالث توالياً.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة.

وأعلنت كوريا تسجيل 142 حالة إصابة إضافية بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس لديها إلى 5328، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
08:27 AM

وفاة 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن

الصين: عدد الإصابات الجديدة سجّل انخفاضاً لليوم الثالث توالياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية، أمس، وفاة ثلاث حالات جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد إلى تسعة جميعهم في ولاية واشنطن.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 117 شخصاً، الثلاثاء؛ منهم 27 إصابة في ولاية واشنطن.

وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم فحص نحو مليون أمريكي، محذرةً من أن العدد سيستمر في الارتفاع.

من ناحية أخرى، أعلنت الصين، الأربعاء، تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجّل انخفاضاً لليوم الثالث توالياً.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة.

وأعلنت كوريا تسجيل 142 حالة إصابة إضافية بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس لديها إلى 5328، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

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