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نجوم النصر يشاركون في اليوم العالمي للتطوع

في إطار العمل الذي تقوم به المسؤولية الاجتماعية بنادي النصر وتفاعلاً مع مناسبة اليوم العالمي للتطوع وفي إطار الشراكة القائمة بين النادي وجمعية إطعام نظم النادي وبمشاركة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم اليوم حملة توعوية عن حفظ النعمة والعمل التطوعي حيث شاركوا في الحملة وساهموا في إطعام بعض الأسر.

جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية إطعام عامر البرجس ومدير البرامج والتطوع بالجمعية عبدالمجيد عيسى وأمين عام النادي محمد المسبل ومدير عام كرة القدم المكلف طلال النجار وسعد العصيمي وسالم العنزي مشرفي المسؤولية الاجتماعية بالنادي.

يُذكر أن المسؤولية الاجتماعية بالنادي تحظى بدعم واهتمام مستمر من رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي لتؤدي رسالتها الهادفة خدمة للمجتمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجوم النصر يشاركون في اليوم العالمي للتطوع
سبق

في إطار العمل الذي تقوم به المسؤولية الاجتماعية بنادي النصر وتفاعلاً مع مناسبة اليوم العالمي للتطوع وفي إطار الشراكة القائمة بين النادي وجمعية إطعام نظم النادي وبمشاركة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم اليوم حملة توعوية عن حفظ النعمة والعمل التطوعي حيث شاركوا في الحملة وساهموا في إطعام بعض الأسر.

جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية إطعام عامر البرجس ومدير البرامج والتطوع بالجمعية عبدالمجيد عيسى وأمين عام النادي محمد المسبل ومدير عام كرة القدم المكلف طلال النجار وسعد العصيمي وسالم العنزي مشرفي المسؤولية الاجتماعية بالنادي.

يُذكر أن المسؤولية الاجتماعية بالنادي تحظى بدعم واهتمام مستمر من رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي لتؤدي رسالتها الهادفة خدمة للمجتمع.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
12:48 AM

نجوم النصر يشاركون في اليوم العالمي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار العمل الذي تقوم به المسؤولية الاجتماعية بنادي النصر وتفاعلاً مع مناسبة اليوم العالمي للتطوع وفي إطار الشراكة القائمة بين النادي وجمعية إطعام نظم النادي وبمشاركة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم اليوم حملة توعوية عن حفظ النعمة والعمل التطوعي حيث شاركوا في الحملة وساهموا في إطعام بعض الأسر.

جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية إطعام عامر البرجس ومدير البرامج والتطوع بالجمعية عبدالمجيد عيسى وأمين عام النادي محمد المسبل ومدير عام كرة القدم المكلف طلال النجار وسعد العصيمي وسالم العنزي مشرفي المسؤولية الاجتماعية بالنادي.

يُذكر أن المسؤولية الاجتماعية بالنادي تحظى بدعم واهتمام مستمر من رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي لتؤدي رسالتها الهادفة خدمة للمجتمع.

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