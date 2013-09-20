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هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي

بهدف الإسهام لتحقيق مستهدفات الرؤية ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الاعتماد المؤسسي؛ بهدف الإسهام الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وجاء اعتماد مركز التدريب العدلي بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز "مسار"، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.

يذكر أن مركز "مسار"، هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع، كما أن مركز التدريب العدلي هو مركز يتبع لوزارة العدل، ومختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني.

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هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي
سبق

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الاعتماد المؤسسي؛ بهدف الإسهام الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وجاء اعتماد مركز التدريب العدلي بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز "مسار"، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.

يذكر أن مركز "مسار"، هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع، كما أن مركز التدريب العدلي هو مركز يتبع لوزارة العدل، ومختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
03:31 PM

هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي

بهدف الإسهام لتحقيق مستهدفات الرؤية ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الاعتماد المؤسسي؛ بهدف الإسهام الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وجاء اعتماد مركز التدريب العدلي بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز "مسار"، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.

يذكر أن مركز "مسار"، هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع، كما أن مركز التدريب العدلي هو مركز يتبع لوزارة العدل، ومختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني.

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