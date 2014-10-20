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وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا

شددوا على تنسيق الجهود فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية

عقد وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون اليوم بالعاصمة المنامة، لقاء تشاوريًا، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، (دولة الرئاسة)، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتفصيلاً، نوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، ومنها مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والتنسيق الوثيق بهذا الشأن، وتنسيق الجهود بين دول المجلس بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وسبل تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وعدد من القضايا المطروحة في اللقاءات السابقة.

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وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا
سبق

عقد وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون اليوم بالعاصمة المنامة، لقاء تشاوريًا، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، (دولة الرئاسة)، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتفصيلاً، نوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، ومنها مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والتنسيق الوثيق بهذا الشأن، وتنسيق الجهود بين دول المجلس بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وسبل تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وعدد من القضايا المطروحة في اللقاءات السابقة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
12:19 AM

وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا

شددوا على تنسيق الجهود فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون اليوم بالعاصمة المنامة، لقاء تشاوريًا، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، (دولة الرئاسة)، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتفصيلاً، نوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، ومنها مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والتنسيق الوثيق بهذا الشأن، وتنسيق الجهود بين دول المجلس بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وسبل تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وعدد من القضايا المطروحة في اللقاءات السابقة.

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