"الطيران المدني" الإماراتي يدعو المشغلين الجويين لاتخاذ تدابير السلامة

قالت الهيئة: نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.. ولتفادي الأخطار

دعت هيئة الطيران المدني الإماراتي شركات الطيران لاتخاذ تدابير السلامة.



قالت هيئة الطيران المدني الإماراتي في بيان: نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصًا من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي.. وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.