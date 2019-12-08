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غدًا.. "محافظ الطائف" يطلق فعاليات الأمانة لليوم العالمي للتطوع

يرعى محافظ الطائف، سعد الميموني بحضور أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، حفل وفعاليات اليوم العالمي للتطوع، الذي يتزامن مع مبادرة التطوع البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار "يدًا بيد نرتقي"، وتنظمه أمانة الطائف، ممثلة في وحدة العمل التطوعي في يوم التطوع العالمي بمنتزه الردف مساء يوم غد الاثنين بعد صلاة المغرب.

وأوضح مدير وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن الأمانة شاركت في اليوم العالمي للتطوع من خلال العديد من الأنشطة التعريفية والبرامج والفقرات والمعارض المصاحبة والتي تقوم بالتعريف بأهمية العمل التطوعي وإيجابيات التطوع في خدمة الوطن، ويشارك الأمانةَ في الاحتفال عدد من الإدارات الحكومية وأكثر من 30 فريقًا تطوعيًّا، ومتطوعو ومتطوعات وحدة العمل التطوعي من منسوبي ومنسوبات الأمانة والأهالي.

وأضاف الثبيتي: تسعى الأمانة من خلال تفعيل اليوم العالمي للتطوع، إلى تنمية وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي الأمانة من خلال إشراكهم في الفعل التطوعي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أوقات ومهارات الشباب، واستثمار قوة التطوع في التنمية والإنتاجية والتطوير، ورفع عدد المتطوعين.. وسجلت وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف أرقامًا متزايدة من المتطوعين والمتطوعات خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الأمانة نظّمت عشرات الفعاليات بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية، وإطلاق برامج تطوعية هادفة لتأهيل دور المتطوعين والمتطوعات في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، كما ركزت منصتها الإلكترونية على أهمية التطوع في خدمة المجتمع، والاهتمام بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في الفعل الإنساني.

محافظ الطائف اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غدًا.. "محافظ الطائف" يطلق فعاليات الأمانة لليوم العالمي للتطوع
سبق

يرعى محافظ الطائف، سعد الميموني بحضور أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، حفل وفعاليات اليوم العالمي للتطوع، الذي يتزامن مع مبادرة التطوع البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار "يدًا بيد نرتقي"، وتنظمه أمانة الطائف، ممثلة في وحدة العمل التطوعي في يوم التطوع العالمي بمنتزه الردف مساء يوم غد الاثنين بعد صلاة المغرب.

وأوضح مدير وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن الأمانة شاركت في اليوم العالمي للتطوع من خلال العديد من الأنشطة التعريفية والبرامج والفقرات والمعارض المصاحبة والتي تقوم بالتعريف بأهمية العمل التطوعي وإيجابيات التطوع في خدمة الوطن، ويشارك الأمانةَ في الاحتفال عدد من الإدارات الحكومية وأكثر من 30 فريقًا تطوعيًّا، ومتطوعو ومتطوعات وحدة العمل التطوعي من منسوبي ومنسوبات الأمانة والأهالي.

وأضاف الثبيتي: تسعى الأمانة من خلال تفعيل اليوم العالمي للتطوع، إلى تنمية وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي الأمانة من خلال إشراكهم في الفعل التطوعي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أوقات ومهارات الشباب، واستثمار قوة التطوع في التنمية والإنتاجية والتطوير، ورفع عدد المتطوعين.. وسجلت وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف أرقامًا متزايدة من المتطوعين والمتطوعات خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الأمانة نظّمت عشرات الفعاليات بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية، وإطلاق برامج تطوعية هادفة لتأهيل دور المتطوعين والمتطوعات في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، كما ركزت منصتها الإلكترونية على أهمية التطوع في خدمة المجتمع، والاهتمام بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في الفعل الإنساني.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
01:10 PM

غدًا.. "محافظ الطائف" يطلق فعاليات الأمانة لليوم العالمي للتطوع

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متعب البقمي - الطائف
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يرعى محافظ الطائف، سعد الميموني بحضور أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، حفل وفعاليات اليوم العالمي للتطوع، الذي يتزامن مع مبادرة التطوع البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار "يدًا بيد نرتقي"، وتنظمه أمانة الطائف، ممثلة في وحدة العمل التطوعي في يوم التطوع العالمي بمنتزه الردف مساء يوم غد الاثنين بعد صلاة المغرب.

وأوضح مدير وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أن الأمانة شاركت في اليوم العالمي للتطوع من خلال العديد من الأنشطة التعريفية والبرامج والفقرات والمعارض المصاحبة والتي تقوم بالتعريف بأهمية العمل التطوعي وإيجابيات التطوع في خدمة الوطن، ويشارك الأمانةَ في الاحتفال عدد من الإدارات الحكومية وأكثر من 30 فريقًا تطوعيًّا، ومتطوعو ومتطوعات وحدة العمل التطوعي من منسوبي ومنسوبات الأمانة والأهالي.

وأضاف الثبيتي: تسعى الأمانة من خلال تفعيل اليوم العالمي للتطوع، إلى تنمية وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي الأمانة من خلال إشراكهم في الفعل التطوعي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أوقات ومهارات الشباب، واستثمار قوة التطوع في التنمية والإنتاجية والتطوير، ورفع عدد المتطوعين.. وسجلت وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف أرقامًا متزايدة من المتطوعين والمتطوعات خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الأمانة نظّمت عشرات الفعاليات بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية، وإطلاق برامج تطوعية هادفة لتأهيل دور المتطوعين والمتطوعات في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، كما ركزت منصتها الإلكترونية على أهمية التطوع في خدمة المجتمع، والاهتمام بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في الفعل الإنساني.

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