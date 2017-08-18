"سبق" في أسبوع .. نجاح مبهر لموسم الحج .. والتحالف ينقذ اليمن.. وأرباح مليارية لأرامكو

ضمن موضوعات حظيت بمتابعة واسعة على المستوى الإعلامي وأوساط القراء

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصلت على متابعة واسعة على المستوى الإعلامي وفي أوساط القراء وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث وكانت أبرزها ما يلي:

نجاح مبهر لحج هذا العام .. والمملكة تتلقى الإشادات من مختلف أنحاء العالم

في الوقت الذي تلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين عديد الإشادات وعبارات الشكر والتقدير على النجاح المبهر لحج هذا العام، أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم؛ عن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام 1440هـ المنسجمة مع النجاحات الباهرة لكافة أعمال الموسم، والتي تحقق بفضلٍ من الله وتوفيقه ثم بما وفرته وتوفره حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، من إمكانات وتسهيلات وتجهيزات في كافة المناطق التي يسلكها الحاج الكريم.

http://sabq.org/zK9fYV

http://sabq.org/jLrPDg

الملك : شرف الله المملكة بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن خدمة نفخر بها

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، حفل الاستقبال السنوي للقادة والزعماء وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وقد تقدمهم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ورئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، ورئيس الوزراء الغيني الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول عن شؤون الحج في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، ورئيس حزب عدالة الشعب الماليزي أنور إبراهيم، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية لشؤون المرأة والأسرة والمجتمع في ماليزيا الدكتورة عزيزة بنت وان إسماعيل، ورؤساء مجالس النواب في عدد من الدول الإسلامية.

http://sabq.org/69v5Vj

الفيصل يقطع طريق المتربصين .. "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي

قطع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، الطريق أمام المتربصين بالتأكيد على متانة وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين السعودية والإمارات بقوله: "الإمارتي سعودي والسعودي إماراتي".

جاء ذلك ردًا منه على صحفي خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم بعد انتهاء موسم الحج، عندما تساءل عما إذا كانت توجد خلافات بين السعودية والإمارات؟

http://sabq.org/wt3z7M

بعد رفضه مبلغاً من حاجّة.. "وزير الداخلية" يقدم ١٠٠ ألف ريال وسيارة لرجل الأمن

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، مقدماً شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعياً إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغاً مالياً، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلاً لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج". ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

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بحضور الجبير.. التوقيع على "الاتفاق النهائي".. السودان يكتب صفحة جديدة في تاريخه الحديث

يمثل التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية في السودان، بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث وقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

وحضر التوقيع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير الذي يترأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، حضرت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.

وسيشكل حفل التوقيع، الذي أطلق عليه "فرح السودان"، بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهراً.

http://sabq.org/VcfCYF

هجوم بطائرات "درون" مفخخة على حقل الشيبة .. ولا اصابات بشرية

أعلن #وزير_الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.

وقال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه -بفضل الله- بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

http://sabq.org/CWkXTb

"التحالف" تطالب بوقف اطلاق النار في عدن "والانتقالي" يستجيب

إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (9 ذو الحجة 1440 هـ) بطلب وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة (01:00) من صباح السبت (10 ذو الحجة 1440 هـ) ودعوة كل المكونات والتشكيلات العسكرية من "الانتقالي" وقوات الحزام الأمني، إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.. فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمّن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس في أثناء الأزمة وتغليبها مصالح الشعب اليمني، ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها، كما تثمّن استجابة "الانتقالي" في (عدن) لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وبدأها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقار الحكومة اليمنية وبإشراف من "التحالف"

http://sabq.org/wBgkHb

فضائح قطر تتوالى .. أخ تميم الأصغر في مواجهة المحكمة الفيدرالية

ما زالت الحكومة القطرية تلتزم الصمت، ويتعمد إعلامها تجاهل قضية الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد آل ثاني بمحاولة قتل شخصين أمريكيين في محاولة لكسب الوقت، لكن القضية متداولة أمام محكمة فيدرالية أمريكية وتلقى اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية.

وعقب تداول القضية في وسائل الإعلام الأمريكية لم تظهر أي صورة للمتهم القطري خالد بن حمد ولا يعرف مكانه، وإن كان في الأغلب مقيم في الدوحة ولا يستطيع الخروج منها خوفاً من تفاقم الأمور وإصدار أمر بتوقيفه على ذمة القضية.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، التي نشرت التفاصيل المذهلة، إلى أن "قطر حاولت تغطية انتهاكاتها لحقوق الإنسان بإنفاق مليارات الدولارات على العلاقات العامة وحملات التأثير، كما قدمت رحلات غير معلنة إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، وتبرعت بمليار دولار للجامعات الأمريكية، فضلاً عن امتلاكها قناة "الجزيرة"، وهي من أكثر الجهات إنتاجاً للمقاطع المحرضة على التطرف المتداولة على فيسبوك"، وفق الصحيفة.

http://sabq.org/s93ztk

أرامكو تعلن تحقيق ربح صافٍ قدره 46.9 مليار دولار للنصف الأول من العام الجاري.

أعلنت شركة "أرامكو"، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الاثنين، أنها حققت ربحًا صافيًا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

وقالت "أرامكو": إن إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام.

https://sabq.org/KjmgTf

شبان يعتدون على بائعة في العيدابي وأمير جازان يوجه بالقبض

وثّق مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.

وأظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وأصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، توجيهًا عاجلًا لجهات الاختصاص، بالقبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع الفيديو، والتحقيق معهم حيال الأمر، بمتابعة من نائب أمير منطقة جازان.

http://sabq.org/NB9hdq

خطيب العيد يثير جدلاً في جدة .. ولجنة للتحقيق معه

أكد وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق"، أن الخطيب الذي ظهر اليوم، وتم تداوُل خطبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس خطيبًا رسميًّا، وليس تابعًا للوزارة، والمكان الذي أُقيمت فيه الخطبة ليس مسجدًا، ولا مصلَّى معتمدًا، ولم يؤذن بإقامة صلاة العيد فيه، وتُعد إقامة الصلاة فيه مخالفة وتجاوزًا على النظام.

وأضاف: "الترخيص لا بد أن يكون من الوزارة، ومبنيًّا على فتوى من اللجنة الدائمة لدار الإفتاء لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة العيد. وما حصل يعتبر تجاوزًا غير مقبول مطلقًا؛ وتم تشكيل لجنة، وأثبتت التجاور بإقرار الشخص المتحدث نفسه".

وتابع: "ما تحدَّث به لا يوافق الشرع المطهر، ويعتبر ما قاله تعديًا على الجميع، وغير مقبول، وسيتم إحالة الموضوع كاملاً للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا".

وكان أحد خطباء صلاة العيد بجدة قد أثار جدلاً واسعًا بعد أن شبَّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين والعمل في مجال البيع.. وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.

http://sabq.org/VMdg3R