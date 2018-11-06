لهذا السبب.. "التجارة" تستدعي 1222 مركبة تويوتا "أفالون" موديل 2019

أكدت متابعتها المستمرة والدائمة للمنتجات ولشكاوى المستهلكين

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 1222 مركبة تويوتا "أفالون" موديل 2019؛ لوجود خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى عدم خروجها حال وقوع حادث لا قدر الله.

ودعت الوزارة ملّاك السيارات المشمولة بالاستدعاء، إلى ضرورة التواصل مع شركة عبداللطيف جميل وتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجاناً؛ حفاظاً على سلامتهم.

ويشمل الاستدعاء المركبات التي تحمل أرقام الهيكل من 4T1BZ1FB6KU004574 إلى 4T1BZ1FB0KU018065، حيث يمكن التحقق من شمولية رقم الهيكل لحملات استدعاء شركة تويوتا من خلال الوكيل المحلي عبر الرابط: https://owners.toyota.com.sa/ar/recall.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار متابعتها المستمرة والدائمة للمنتجات ولشكاوى المستهلكين؛ لضمان عدم وجود ما يشكل خطراً على سلامة المستهلكين، ومراقبة إشعارات الاستدعاءات العالمية وتحليلها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الاستدعاءات بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والشركات الصانعة ووكلائها محلياً، حيث يتم إصلاح الجزء المعيب للمنتج لدى الوكيل المحلي مجاناً دون تكلفة وبغض النظر عن حالة ضمان المنتج.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات وللتأكد من سلامة مركباتهم دورياً وخلوّها من أية عيوب مصنعية وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلاً في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء.