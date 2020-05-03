مليون زائر لـ"اثرائي" الإلكترونية بمعهد الإدارة.. وأكثر من 38 ألف مشارك في مؤتمراتها

ضمن مبادرته "تنمية إدارية مستمرة"

واصل معهد الإدارة العامة أنشطته التدريبية عن بُعد ضمن مبادرة تنمية إدارية مستمرة، وذلك عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية التي بلغ عدد زوارها بنهاية شهر إبريل مليون زائر، وأكثر من 400 ألف مسجل. كما بلغ إجمالي عدد المتدربين في المنصة 313937 متدربًا.

وفيما يتعلق بالبرامج للتدريبية عن بعد لموظفي الأجهزة الحكومية فقد نفَّذ معهد الإدارة العامة خلال الأسبوعين الماضيين ضمن مبادرته "تنمية إدارية مستمرة" 128 مجموعة تدريبية، اشتملت على 15 مجالاً تدريبيًّا لصالح 138 جهة حكومية، بإجمالي 4233 فرصة تدريبية.

كذلك نفَّذ المعهد 8 برامج تدريبية عن بُعد موجهة للقيادات الإدارية الوسطى في الأجهزة الحكومية، شاركت فيها 43 جهة حكومية و279 متدربًا.

كما نفَّذ معهد الإدارة العامة خلال الأسبوعين الماضيين ضمن مبادرته تنمية إدارية مستمرة 4 مؤتمرات إلكترونية، حضرها أكثر من 38 ألف مشارك.

كما ينفذ المعهد برامج اللغة الإنجليزية وبرامج الدبلوم باستخدام نظام "البلاك بورد" الذي سجل عدد 4219 دارسًا ودارسة، وشهد تنظيم 6123 جلسة تدريبية، استغرقت 24129 ساعة تدريبية.

الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة مستمر في تنفيذ مبادرته (تنمية إدارية مستمرة)؛ إذ انطلقت اليوم الأحد 10 رمضان حزمة من البرامج التدريبية المنفذة عن بُعد، وتستمر خلال الأسابيع القادمة.

وسيتم تنفيذ برامج تدريبية عن بُعد لموظفي الأجهزة الحكومية بأكثر من 20 ألف فرصة تدريبية، كما سيتم تنفيذ 34 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد موجهة للقيادات الوسطى في القطاع الحكومي، إضافة إلى تنفيذ عدد من المؤتمرات الإلكترونية عن بُعد.