نائب أمير مكة يزور غداً رابغ ويقف على المشاريع المنتهية والجاري تنفيذها والمتعثرة

وجّه بمنع الاحتفالات والمشاركات الشعرية

يستأنف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر غداً الإثنين، جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظة رابغ، ثم يزور يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين محافظات الطائف وتربة ورنية وميسان.

وخلال جولة الأمير عبدالله بن بندر على المحافظات يرافقه عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

ويتضمن برنامج زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة للمحافظات لقاءات مفتوحة ومباشرة له مع عدد من الأهالي والشباب حيث يستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات.

ويطّلع الأمير عبدالله بن بندر خلال زياراته على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يقف ميدانيا على المشاريع المتعثرة وبالتالي مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة زار خلال الأسابيع الماضية محافظات بحرة والجموم والعرضيات والليث وأضم والمويه والخرمة، ودشن عددا من المشاريع ووقف على الأخرى المتعثرة، كما استمع في حوارات مباشرة لمطالب الأهالي والشباب ومقترحاتهم التنموية.

وفي هذا الشأن وجّه الأمير عبدالله بن بندر، بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات التابعة للمنطقة، أي مظاهر احتفالية أو مشاركات شعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب، مشددا على أن تكون بسيطة دون تكلف.