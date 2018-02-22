طاقم تحكيم سعودي يقود قمة الجولة 16من الدوري الأردني

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب نظيره الأردني بإرسال طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة قمة الكرة الأردنية بين فريقي الوحدات والرمثا ضمن منافسات الجولة 16 من دوري المناصير الأردني والمقررة إقامتها غداً الجمعة على ملعب الملك عبدالله الثاني.

ويتكون الطاقم من: الحكم تركي الخضير للساحة ويساعده الحكمان خلف زيد وفهد العمري والحكم شكري الحنفوش حكماً رابع.

وفي ذات السياق وصل طاقم الحكام السعودي المكون من حكم الساحة ماجد الشمراني، والحكمين المساعدين إبراهيم الدخيل وعمر الجمل إلى إيرلندا الشمالية للالتحاق بدورة لتطوير الحكام.