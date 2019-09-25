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بالصور.. هذه طنطورة 2020 "أنشطة أسطورية ورحلات خيالية" باقي 90 يومًا

يعود مهرجان شتاء طنطورة 2020 مجددًا للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تُطرح للجمهور لأول مرة.. والبداية بعد 90 يومًا، وتحديدًا من 19 ديسمبر 2019 وحتى شهر فبراير 2020. ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية، بكل ما تحتويه من تجربة لا تشوبها شائبة وتتميز بأحداث تراثية ورحلات مثيرة.
ونشرت منصة شتاء طنطورة 2020 على موقع "تويتر"، دعوة للمواطنين والمقيمين والزوار الأجانب في شتى بقاع العالم، لحضور مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة المتاحة مهرجان طنطورة 2020 مع مصاحبة التاريخ والفنون المتنوعة، بالإضافة إلى الإقامة وسط الجبال الشاهقة من الحجر الرملي والأودية والسهول، ومعايشة تراث العلا والفعاليات المختلفة مثل سباقات التحمل، ومشاهدة التكوينات الصخرية العجيبة والسباحة في الهواء عن طريق ركوب بالون الهواء "المنطاد".

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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بالصور.. هذه طنطورة 2020 "أنشطة أسطورية ورحلات خيالية" باقي 90 يومًا
سبق

يعود مهرجان شتاء طنطورة 2020 مجددًا للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تُطرح للجمهور لأول مرة.. والبداية بعد 90 يومًا، وتحديدًا من 19 ديسمبر 2019 وحتى شهر فبراير 2020. ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية، بكل ما تحتويه من تجربة لا تشوبها شائبة وتتميز بأحداث تراثية ورحلات مثيرة.
ونشرت منصة شتاء طنطورة 2020 على موقع "تويتر"، دعوة للمواطنين والمقيمين والزوار الأجانب في شتى بقاع العالم، لحضور مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة المتاحة مهرجان طنطورة 2020 مع مصاحبة التاريخ والفنون المتنوعة، بالإضافة إلى الإقامة وسط الجبال الشاهقة من الحجر الرملي والأودية والسهول، ومعايشة تراث العلا والفعاليات المختلفة مثل سباقات التحمل، ومشاهدة التكوينات الصخرية العجيبة والسباحة في الهواء عن طريق ركوب بالون الهواء "المنطاد".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
01:42 PM

بالصور.. هذه طنطورة 2020 "أنشطة أسطورية ورحلات خيالية" باقي 90 يومًا

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خالد خليل - الرياض
0
1,265

يعود مهرجان شتاء طنطورة 2020 مجددًا للموسم الثاني، إلى منطقة العلا مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف ينثرون الفنون الجديدة، والتي تُطرح للجمهور لأول مرة.. والبداية بعد 90 يومًا، وتحديدًا من 19 ديسمبر 2019 وحتى شهر فبراير 2020. ويتضمن الموسم الثاني تجارِب سياحية مميزة وتجارب خيالية، بكل ما تحتويه من تجربة لا تشوبها شائبة وتتميز بأحداث تراثية ورحلات مثيرة.
ونشرت منصة شتاء طنطورة 2020 على موقع "تويتر"، دعوة للمواطنين والمقيمين والزوار الأجانب في شتى بقاع العالم، لحضور مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة المتاحة مهرجان طنطورة 2020 مع مصاحبة التاريخ والفنون المتنوعة، بالإضافة إلى الإقامة وسط الجبال الشاهقة من الحجر الرملي والأودية والسهول، ومعايشة تراث العلا والفعاليات المختلفة مثل سباقات التحمل، ومشاهدة التكوينات الصخرية العجيبة والسباحة في الهواء عن طريق ركوب بالون الهواء "المنطاد".

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