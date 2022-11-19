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جهود دبلوماسية سعودية مشتركة لتعزيز التعاون مع "الشؤون الإنسانية" في الأمم المتحدة

في اجتماع "بنت بندر" و"المعلمي" مع "مارك لوكوك" بنيويورك

اجتمعت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بوكيل أمين عام ‫الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماعُ التعاونَ الوثيق والمثمر بين ‫المملكة العربية السعودية وأوتشا في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، وجهود المملكة الإنسانية الدولية خاصة في ‫اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود.

وتَطَرّق الاجتماع لآلية الاستفادة من الدعم المالي الذي تَقَدّمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الإغاثية في اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفير عبدالله بن يحيى المعلمي الشؤون الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهود دبلوماسية سعودية مشتركة لتعزيز التعاون مع "الشؤون الإنسانية" في الأمم المتحدة
سبق

اجتمعت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بوكيل أمين عام ‫الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماعُ التعاونَ الوثيق والمثمر بين ‫المملكة العربية السعودية وأوتشا في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، وجهود المملكة الإنسانية الدولية خاصة في ‫اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود.

وتَطَرّق الاجتماع لآلية الاستفادة من الدعم المالي الذي تَقَدّمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الإغاثية في اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:25 AM

جهود دبلوماسية سعودية مشتركة لتعزيز التعاون مع "الشؤون الإنسانية" في الأمم المتحدة

في اجتماع "بنت بندر" و"المعلمي" مع "مارك لوكوك" بنيويورك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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اجتمعت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بوكيل أمين عام ‫الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماعُ التعاونَ الوثيق والمثمر بين ‫المملكة العربية السعودية وأوتشا في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، وجهود المملكة الإنسانية الدولية خاصة في ‫اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود.

وتَطَرّق الاجتماع لآلية الاستفادة من الدعم المالي الذي تَقَدّمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الإغاثية في اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

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