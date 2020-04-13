النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع تخفيف قيود العزل.. الإسبان يبدأون العودة لأعمالهم بالكمامات

المتاجر والأماكن العامة تبقى مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل

خرج عدد من المواطنين الإسبان إلى محطات المواصلات العامة الرئيسية في البلاد مرتدين الكمامات الطبية، في صباح ماطر اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد أن خففت الحكومة إجراءات العزل العام الرامية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 17 ألف شخص في البلاد.

ومع دخول إسبانيا الشهر الثاني من إجراءات العزل العام؛ سمحت السلطات لبعض الشركات التي لا يمكنها تشغيل عملياتها عن بُعد مثل شركات الإنشاءات والتصنيع، بالعودة للعمل اليوم الاثنين؛ مما أثار انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون من عودة التفشي.

ووفق "رويترز"، ما زال أغلب السكان ملتزمين بعزل منزلي وستظل المتاجر والأماكن العامة مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا لإذاعة كادينا سير اليوم الاثنين: الشرطة بدأت في توزيع ملايين الكمامات في وقت مبكر من صباح اليوم في الأقاليم التي لا تشهد عطلة عامة. ويجب تأمين صحة العاملين؛ إذا تضرر ذلك بأدنى قدر لا يمكن بدء النشاط.

وأظهرت لقطات لـ"رويترز" عددًا محدودًا من الركاب يخرجون ويدخلون لمحطة قطارات أتوتشا المزدحمة عادة في مدريد، وكانت حركة المرور في الشوارع خفيفة كذلك وأغلبها حافلات عامة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 16972 أمس الأحد، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 166019 حالة. وكانت إجراءات العزل العام قد أسهمت في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها في أوائل أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث: إن قرار استئناف العمل في بعض القطاعات اتخذ بعد التشاور مع لجنة من الخبراء وأي توسيع لتخفيف القيود سيعتمد على مدى النجاح في مكافحة الفيروس.

الكمامات الطبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مع تخفيف قيود العزل.. الإسبان يبدأون العودة لأعمالهم بالكمامات
سبق

خرج عدد من المواطنين الإسبان إلى محطات المواصلات العامة الرئيسية في البلاد مرتدين الكمامات الطبية، في صباح ماطر اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد أن خففت الحكومة إجراءات العزل العام الرامية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 17 ألف شخص في البلاد.

ومع دخول إسبانيا الشهر الثاني من إجراءات العزل العام؛ سمحت السلطات لبعض الشركات التي لا يمكنها تشغيل عملياتها عن بُعد مثل شركات الإنشاءات والتصنيع، بالعودة للعمل اليوم الاثنين؛ مما أثار انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون من عودة التفشي.

ووفق "رويترز"، ما زال أغلب السكان ملتزمين بعزل منزلي وستظل المتاجر والأماكن العامة مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا لإذاعة كادينا سير اليوم الاثنين: الشرطة بدأت في توزيع ملايين الكمامات في وقت مبكر من صباح اليوم في الأقاليم التي لا تشهد عطلة عامة. ويجب تأمين صحة العاملين؛ إذا تضرر ذلك بأدنى قدر لا يمكن بدء النشاط.

وأظهرت لقطات لـ"رويترز" عددًا محدودًا من الركاب يخرجون ويدخلون لمحطة قطارات أتوتشا المزدحمة عادة في مدريد، وكانت حركة المرور في الشوارع خفيفة كذلك وأغلبها حافلات عامة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 16972 أمس الأحد، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 166019 حالة. وكانت إجراءات العزل العام قد أسهمت في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها في أوائل أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث: إن قرار استئناف العمل في بعض القطاعات اتخذ بعد التشاور مع لجنة من الخبراء وأي توسيع لتخفيف القيود سيعتمد على مدى النجاح في مكافحة الفيروس.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:33 PM

مع تخفيف قيود العزل.. الإسبان يبدأون العودة لأعمالهم بالكمامات

المتاجر والأماكن العامة تبقى مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,333

خرج عدد من المواطنين الإسبان إلى محطات المواصلات العامة الرئيسية في البلاد مرتدين الكمامات الطبية، في صباح ماطر اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد أن خففت الحكومة إجراءات العزل العام الرامية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 17 ألف شخص في البلاد.

ومع دخول إسبانيا الشهر الثاني من إجراءات العزل العام؛ سمحت السلطات لبعض الشركات التي لا يمكنها تشغيل عملياتها عن بُعد مثل شركات الإنشاءات والتصنيع، بالعودة للعمل اليوم الاثنين؛ مما أثار انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون من عودة التفشي.

ووفق "رويترز"، ما زال أغلب السكان ملتزمين بعزل منزلي وستظل المتاجر والأماكن العامة مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا لإذاعة كادينا سير اليوم الاثنين: الشرطة بدأت في توزيع ملايين الكمامات في وقت مبكر من صباح اليوم في الأقاليم التي لا تشهد عطلة عامة. ويجب تأمين صحة العاملين؛ إذا تضرر ذلك بأدنى قدر لا يمكن بدء النشاط.

وأظهرت لقطات لـ"رويترز" عددًا محدودًا من الركاب يخرجون ويدخلون لمحطة قطارات أتوتشا المزدحمة عادة في مدريد، وكانت حركة المرور في الشوارع خفيفة كذلك وأغلبها حافلات عامة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 16972 أمس الأحد، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 166019 حالة. وكانت إجراءات العزل العام قد أسهمت في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها في أوائل أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث: إن قرار استئناف العمل في بعض القطاعات اتخذ بعد التشاور مع لجنة من الخبراء وأي توسيع لتخفيف القيود سيعتمد على مدى النجاح في مكافحة الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,176
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,411
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,999
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,226

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة