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"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب"

بمواقع متفرقة.. وقوات الجيش اليمني تخوض معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات جوية، تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب محافظة مأرب، وشملت تدمير خمس عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وتخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب مأرب.

وصباح اليوم الأربعاء كسرت قوات الجيش اليمني هجوماً للميليشيا الحوثية في جبهة "ملعا"، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط غالبية عناصرها المهاجمة ما بين قتيل وجريح.

وفي جبهة "الجوبة" نفذ أبطال الجيش والمقاومة عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر وأسر من تبقى منهم.

وفي الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شن أبطال الجيش في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء هجوماً استباقياً تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشيا في جبهة الكسارة، وأوقعوا عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب"
سبق

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات جوية، تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب محافظة مأرب، وشملت تدمير خمس عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وتخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب مأرب.

وصباح اليوم الأربعاء كسرت قوات الجيش اليمني هجوماً للميليشيا الحوثية في جبهة "ملعا"، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط غالبية عناصرها المهاجمة ما بين قتيل وجريح.

وفي جبهة "الجوبة" نفذ أبطال الجيش والمقاومة عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر وأسر من تبقى منهم.

وفي الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شن أبطال الجيش في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء هجوماً استباقياً تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشيا في جبهة الكسارة، وأوقعوا عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
07:41 PM

"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب"

بمواقع متفرقة.. وقوات الجيش اليمني تخوض معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات

A A A
محمد الزامل - الرياض
0
2,671

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات جوية، تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب محافظة مأرب، وشملت تدمير خمس عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وتخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب مأرب.

وصباح اليوم الأربعاء كسرت قوات الجيش اليمني هجوماً للميليشيا الحوثية في جبهة "ملعا"، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط غالبية عناصرها المهاجمة ما بين قتيل وجريح.

وفي جبهة "الجوبة" نفذ أبطال الجيش والمقاومة عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر وأسر من تبقى منهم.

وفي الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شن أبطال الجيش في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء هجوماً استباقياً تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشيا في جبهة الكسارة، وأوقعوا عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

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