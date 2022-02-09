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"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

لم تظهر عليها أعراض .. أيائل ولاية أميركية مصابة بفيروس كورونا

قالت دراسة: في أول توثيق من نوعه لانتشاره عند الحيوانات البرية

أظهرت دراسة بحثية انتشار فيروس كورونا بشكل واسع بين نوع من الأيائل في ولاية أيوا الأميركية، في أول توثيق من نوعه لانتشار الفيروس عند الحيوانات البرية وفقًا لباحثين.

علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا وبالشراكة مع إدارة الموارد الطبيعة في أيوا، فحصوا مئات العينات من أيائل بيضاء الذيل التي جمعوها في عامي 2020 و2021، وأظهرت النتائج أن 80 في المئة منها مصابة بفيروس كورونا.

حتى الآن، لم تُوثق أي حالات لانتقال الفيروس من أيائل إلى إنسان، ولكن علماء يخشون من أن يتحور الفيروس داخل الحيوانات وينتقل منها إلى البشر.

ولم تظهر أي أعراض على الأيائل، كما لم يتضح حتى الآن كيف انتقل إليها الفيروس، ولهذا يراقبها المسؤولون للتأكد ألا تشكل أي خطر على الناس في المستقبل، وفق سكاي نيوز.

يذكر أن نشاطات صيد الأيائل تدعم آلاف الوظائف في الولايات المتحدة وتحقق أرباحًا تصل إلى مليارات الدولات سنويًا.

فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة

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لم تظهر عليها أعراض .. أيائل ولاية أميركية مصابة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت دراسة بحثية انتشار فيروس كورونا بشكل واسع بين نوع من الأيائل في ولاية أيوا الأميركية، في أول توثيق من نوعه لانتشار الفيروس عند الحيوانات البرية وفقًا لباحثين.

علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا وبالشراكة مع إدارة الموارد الطبيعة في أيوا، فحصوا مئات العينات من أيائل بيضاء الذيل التي جمعوها في عامي 2020 و2021، وأظهرت النتائج أن 80 في المئة منها مصابة بفيروس كورونا.

حتى الآن، لم تُوثق أي حالات لانتقال الفيروس من أيائل إلى إنسان، ولكن علماء يخشون من أن يتحور الفيروس داخل الحيوانات وينتقل منها إلى البشر.

ولم تظهر أي أعراض على الأيائل، كما لم يتضح حتى الآن كيف انتقل إليها الفيروس، ولهذا يراقبها المسؤولون للتأكد ألا تشكل أي خطر على الناس في المستقبل، وفق سكاي نيوز.

يذكر أن نشاطات صيد الأيائل تدعم آلاف الوظائف في الولايات المتحدة وتحقق أرباحًا تصل إلى مليارات الدولات سنويًا.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
09:02 AM

لم تظهر عليها أعراض .. أيائل ولاية أميركية مصابة بفيروس كورونا

قالت دراسة: في أول توثيق من نوعه لانتشاره عند الحيوانات البرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت دراسة بحثية انتشار فيروس كورونا بشكل واسع بين نوع من الأيائل في ولاية أيوا الأميركية، في أول توثيق من نوعه لانتشار الفيروس عند الحيوانات البرية وفقًا لباحثين.

علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا وبالشراكة مع إدارة الموارد الطبيعة في أيوا، فحصوا مئات العينات من أيائل بيضاء الذيل التي جمعوها في عامي 2020 و2021، وأظهرت النتائج أن 80 في المئة منها مصابة بفيروس كورونا.

حتى الآن، لم تُوثق أي حالات لانتقال الفيروس من أيائل إلى إنسان، ولكن علماء يخشون من أن يتحور الفيروس داخل الحيوانات وينتقل منها إلى البشر.

ولم تظهر أي أعراض على الأيائل، كما لم يتضح حتى الآن كيف انتقل إليها الفيروس، ولهذا يراقبها المسؤولون للتأكد ألا تشكل أي خطر على الناس في المستقبل، وفق سكاي نيوز.

يذكر أن نشاطات صيد الأيائل تدعم آلاف الوظائف في الولايات المتحدة وتحقق أرباحًا تصل إلى مليارات الدولات سنويًا.

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