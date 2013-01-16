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متظاهرون سودانيون يحتجون ضد استهداف المستشفيات وغلاء المعيشة

أغلقوا الطرق التي تربط البلاد بمصر

واجه المجلس العسكري في السودان، اليوم (الأحد)، موجة احتجاجات جديدة مع تنديد أطباء باستهداف مستشفيات، ورفض مزارعين رفع أسعار الكهرباء، ومطالبة وسائل إعلام بالحق في تغطية التطورات في البلاد.

ففي الخرطوم، سلّم عشرات الأطباء مكتب المدعي العام تقريرين عن هجمات على جرحى وطواقم طبيّة ومستشفيات خلال حملة قمع المحتجين على انقلاب الجيش في 25 أكتوبر، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وشمال البلاد، تظاهر مواطنون احتجاجًا على غلاء المعيشة بعد أن أعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي أنها ستضاعف سعر الكهرباء، لكنها واجهت سخطًا واسعًا دفعها لتجميد القرار، لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقًا شمال البلاد تربط بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائيًا.

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متظاهرون سودانيون يحتجون ضد استهداف المستشفيات وغلاء المعيشة
سبق

واجه المجلس العسكري في السودان، اليوم (الأحد)، موجة احتجاجات جديدة مع تنديد أطباء باستهداف مستشفيات، ورفض مزارعين رفع أسعار الكهرباء، ومطالبة وسائل إعلام بالحق في تغطية التطورات في البلاد.

ففي الخرطوم، سلّم عشرات الأطباء مكتب المدعي العام تقريرين عن هجمات على جرحى وطواقم طبيّة ومستشفيات خلال حملة قمع المحتجين على انقلاب الجيش في 25 أكتوبر، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وشمال البلاد، تظاهر مواطنون احتجاجًا على غلاء المعيشة بعد أن أعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي أنها ستضاعف سعر الكهرباء، لكنها واجهت سخطًا واسعًا دفعها لتجميد القرار، لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقًا شمال البلاد تربط بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائيًا.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:32 PM

متظاهرون سودانيون يحتجون ضد استهداف المستشفيات وغلاء المعيشة

أغلقوا الطرق التي تربط البلاد بمصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واجه المجلس العسكري في السودان، اليوم (الأحد)، موجة احتجاجات جديدة مع تنديد أطباء باستهداف مستشفيات، ورفض مزارعين رفع أسعار الكهرباء، ومطالبة وسائل إعلام بالحق في تغطية التطورات في البلاد.

ففي الخرطوم، سلّم عشرات الأطباء مكتب المدعي العام تقريرين عن هجمات على جرحى وطواقم طبيّة ومستشفيات خلال حملة قمع المحتجين على انقلاب الجيش في 25 أكتوبر، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وشمال البلاد، تظاهر مواطنون احتجاجًا على غلاء المعيشة بعد أن أعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي أنها ستضاعف سعر الكهرباء، لكنها واجهت سخطًا واسعًا دفعها لتجميد القرار، لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقًا شمال البلاد تربط بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائيًا.

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