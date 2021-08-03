أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
إطلاق نار يغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية
وقع بالقرب من محطة مترو خارجه
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
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إطلاق نار يغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-03
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
06:31 PM
إطلاق نار يغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية
وقع بالقرب من محطة مترو خارجه
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
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