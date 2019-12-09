النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يوافق على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة

وافق على حذف الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

وتتضمن المادة الحادية عشرة من النظام فقرتين تنص الأولى على: لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.

وتقول الفقرة الثانية: لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

يُذكر أنه وفي مستهل جلسته العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في 1440/2/13 هـ المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

يُذكر أن هذه الفقرة المحذوفة كانت تنص على أنه "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية".

مجلس الشورى الإقامة المميزة المؤسسات الصحية الخاصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يوافق على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة
سبق

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

وتتضمن المادة الحادية عشرة من النظام فقرتين تنص الأولى على: لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.

وتقول الفقرة الثانية: لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

يُذكر أنه وفي مستهل جلسته العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في 1440/2/13 هـ المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

يُذكر أن هذه الفقرة المحذوفة كانت تنص على أنه "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية".

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
11:15 AM

"الشورى" يوافق على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة

وافق على حذف الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,028

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

وتتضمن المادة الحادية عشرة من النظام فقرتين تنص الأولى على: لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.

وتقول الفقرة الثانية: لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

يُذكر أنه وفي مستهل جلسته العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في 1440/2/13 هـ المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

يُذكر أن هذه الفقرة المحذوفة كانت تنص على أنه "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,853
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,031
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,365
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,787

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة