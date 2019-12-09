"الشورى" يوافق على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة

وافق على حذف الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

وتتضمن المادة الحادية عشرة من النظام فقرتين تنص الأولى على: لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.

وتقول الفقرة الثانية: لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

يُذكر أنه وفي مستهل جلسته العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في 1440/2/13 هـ المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

يُذكر أن هذه الفقرة المحذوفة كانت تنص على أنه "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية".