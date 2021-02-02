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"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي"

استجابة لتوجيهات الجهات الصحية وتطويق منحنى إصابات كورونا

كثفت مدارس تعليم المخواة من مشاركاتها التوعوية والتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد عبر منصة "مدرستي" من خلال الحصص الافتراضية، بالتزامن مع الارتفاع المتزايد الذي سجلته المملكة في الآونة الأخيرة لأعداد الحالات المصابة.

وقال متحدث تعليم المخواة ناصر العمري إن "هذا التوجه يأتي استجابة للتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والتي تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتطويق المنحى المتصاعد للفيروس".

وأشار إلى أن ‏مدير "‫تعليم المخواة" الدكتور علي الجالوق، وجّه كافة الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس مطلع الأسبوع الجاري بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد "العمري" أن تحميل تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول كافة المباني والمنشآت التعليمية.

وبيّن أن قسم الإعلام والاتصال أطلق حملة إعلامية بعنوان (أنا ملتزم) بهدف تكثيف التوعية الإعلامية للمجتمع التعليمي والأسر عبر القوالب والأوعية الإعلامية المتنوعة التي تركز على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ‫وتبين دورها في منع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي"
سبق

كثفت مدارس تعليم المخواة من مشاركاتها التوعوية والتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد عبر منصة "مدرستي" من خلال الحصص الافتراضية، بالتزامن مع الارتفاع المتزايد الذي سجلته المملكة في الآونة الأخيرة لأعداد الحالات المصابة.

وقال متحدث تعليم المخواة ناصر العمري إن "هذا التوجه يأتي استجابة للتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والتي تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتطويق المنحى المتصاعد للفيروس".

وأشار إلى أن ‏مدير "‫تعليم المخواة" الدكتور علي الجالوق، وجّه كافة الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس مطلع الأسبوع الجاري بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد "العمري" أن تحميل تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول كافة المباني والمنشآت التعليمية.

وبيّن أن قسم الإعلام والاتصال أطلق حملة إعلامية بعنوان (أنا ملتزم) بهدف تكثيف التوعية الإعلامية للمجتمع التعليمي والأسر عبر القوالب والأوعية الإعلامية المتنوعة التي تركز على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ‫وتبين دورها في منع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
07:22 PM

"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي"

استجابة لتوجيهات الجهات الصحية وتطويق منحنى إصابات كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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كثفت مدارس تعليم المخواة من مشاركاتها التوعوية والتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد عبر منصة "مدرستي" من خلال الحصص الافتراضية، بالتزامن مع الارتفاع المتزايد الذي سجلته المملكة في الآونة الأخيرة لأعداد الحالات المصابة.

وقال متحدث تعليم المخواة ناصر العمري إن "هذا التوجه يأتي استجابة للتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والتي تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتطويق المنحى المتصاعد للفيروس".

وأشار إلى أن ‏مدير "‫تعليم المخواة" الدكتور علي الجالوق، وجّه كافة الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس مطلع الأسبوع الجاري بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد "العمري" أن تحميل تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول كافة المباني والمنشآت التعليمية.

وبيّن أن قسم الإعلام والاتصال أطلق حملة إعلامية بعنوان (أنا ملتزم) بهدف تكثيف التوعية الإعلامية للمجتمع التعليمي والأسر عبر القوالب والأوعية الإعلامية المتنوعة التي تركز على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ‫وتبين دورها في منع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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