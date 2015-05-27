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تعزيزاً للجوانب الجمالية والترفيهية.. أمانة الطائف تنجز 1200 عمل لصيانة الحدائق والمنتزهات

شملت ألعاب الأطفال والمظلات والأرضيات وصيانة شبكات الري وأعمدة الإنارة

قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع- الإدارة العامة للحدائق والتجميل بتنفيذ برنامج لصيانة المتنفسات البلدية، والذي شمل الحدائق والمنتزهات وحدائق الأحياء والمسطحات الخضراء، وذلك تعزيزاً للعنصر الجمالي والترفيهي.

وأوضحت الأمانة أن برنامج الصيانة شمل إنجاز أكثر من 1200 مهمة عمل، وجرى تنفيذ أعمال الصيانة لألعاب الأطفال والمظلات والجلسات العائلية والألعاب الرياضية والمماشي والأرضيات المطاطية وصيانة شبكات الري وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والأسوار الخارجية ووسائل السلامة.

وبيت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن جهود الأمانة في توفير بيئة ترفيهية آمنة للمتنزهين والزوار بالحدائق والمنتزهات، مواكبة مع الإقبال المتزايد عليها خلال الموسم السياحي.

وأشارت إلى أنها كثفت جهود تعزيز المتنفسات داخل الأحياء وذلك لتخفيف الإقبال المتزايد على الحدائق والمنتزهات الكبرى بالمحافظة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا، حيث شهدت حدائق الأحياء ارتفاعاً في أعداد الزوار، جراء توفر العديد من الخدمات كألعاب الأطفال والجلسات والمظلات والنجيلة الطبيعية، والإضاءات التجميلية والعديد من المرافق الداعمة.

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تعزيزاً للجوانب الجمالية والترفيهية.. أمانة الطائف تنجز 1200 عمل لصيانة الحدائق والمنتزهات
سبق

قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع- الإدارة العامة للحدائق والتجميل بتنفيذ برنامج لصيانة المتنفسات البلدية، والذي شمل الحدائق والمنتزهات وحدائق الأحياء والمسطحات الخضراء، وذلك تعزيزاً للعنصر الجمالي والترفيهي.

وأوضحت الأمانة أن برنامج الصيانة شمل إنجاز أكثر من 1200 مهمة عمل، وجرى تنفيذ أعمال الصيانة لألعاب الأطفال والمظلات والجلسات العائلية والألعاب الرياضية والمماشي والأرضيات المطاطية وصيانة شبكات الري وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والأسوار الخارجية ووسائل السلامة.

وبيت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن جهود الأمانة في توفير بيئة ترفيهية آمنة للمتنزهين والزوار بالحدائق والمنتزهات، مواكبة مع الإقبال المتزايد عليها خلال الموسم السياحي.

وأشارت إلى أنها كثفت جهود تعزيز المتنفسات داخل الأحياء وذلك لتخفيف الإقبال المتزايد على الحدائق والمنتزهات الكبرى بالمحافظة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا، حيث شهدت حدائق الأحياء ارتفاعاً في أعداد الزوار، جراء توفر العديد من الخدمات كألعاب الأطفال والجلسات والمظلات والنجيلة الطبيعية، والإضاءات التجميلية والعديد من المرافق الداعمة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
10:00 PM

تعزيزاً للجوانب الجمالية والترفيهية.. أمانة الطائف تنجز 1200 عمل لصيانة الحدائق والمنتزهات

شملت ألعاب الأطفال والمظلات والأرضيات وصيانة شبكات الري وأعمدة الإنارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع- الإدارة العامة للحدائق والتجميل بتنفيذ برنامج لصيانة المتنفسات البلدية، والذي شمل الحدائق والمنتزهات وحدائق الأحياء والمسطحات الخضراء، وذلك تعزيزاً للعنصر الجمالي والترفيهي.

وأوضحت الأمانة أن برنامج الصيانة شمل إنجاز أكثر من 1200 مهمة عمل، وجرى تنفيذ أعمال الصيانة لألعاب الأطفال والمظلات والجلسات العائلية والألعاب الرياضية والمماشي والأرضيات المطاطية وصيانة شبكات الري وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والأسوار الخارجية ووسائل السلامة.

وبيت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن جهود الأمانة في توفير بيئة ترفيهية آمنة للمتنزهين والزوار بالحدائق والمنتزهات، مواكبة مع الإقبال المتزايد عليها خلال الموسم السياحي.

وأشارت إلى أنها كثفت جهود تعزيز المتنفسات داخل الأحياء وذلك لتخفيف الإقبال المتزايد على الحدائق والمنتزهات الكبرى بالمحافظة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا، حيث شهدت حدائق الأحياء ارتفاعاً في أعداد الزوار، جراء توفر العديد من الخدمات كألعاب الأطفال والجلسات والمظلات والنجيلة الطبيعية، والإضاءات التجميلية والعديد من المرافق الداعمة.

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