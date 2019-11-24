"هيئة الرياضة" تقرر إقامة احتفالية كبيرة للزعيم في ميدان الدرعية

بمناسبة تتويج الهلال باللقب الآسيوي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس الإدارة سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة فريق نادي الهلال الحائز على كأس دوري أبطال آسيا فور وصوله غداً للرياض، وقد بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال.

كما كشفت الهيئة عن إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية.

يشار أن الهلال توج بكأس دوري أبطال آسيا 2019 بعدما تغلب اليوم الأحد على نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على إستاد سايتاما 2002 في سايتاما اليابانية في إطار مباراة الإياب لنهائي المسابقة.