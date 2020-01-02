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"الشؤون الإسلامية" تحدد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء

إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان تقام بجميع مناطق المملكة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس السابع من شهر جمادى الأولى 1441هـ، بجميع مناطق المملكة عبر تعميم رسمي وجهته الوزارة لجميع فروعها بمناطق المملكة يقضي باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة وفقاً لتوقيت أم القرى.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها بمنصة "تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية، مواقيت إقامة الصلاة بالمدن الرئيسة بمناطق المملكة الثلاث عشرة، داعية الجميع لأداء تلك السنة النبوية التي دعا لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- تأسّياً بالمصطفى رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- في حال الجذب وقلة الأمطار.

وزارة الشؤون الإسلامية صلاة الاستسقاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تحدد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء
سبق

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس السابع من شهر جمادى الأولى 1441هـ، بجميع مناطق المملكة عبر تعميم رسمي وجهته الوزارة لجميع فروعها بمناطق المملكة يقضي باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة وفقاً لتوقيت أم القرى.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها بمنصة "تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية، مواقيت إقامة الصلاة بالمدن الرئيسة بمناطق المملكة الثلاث عشرة، داعية الجميع لأداء تلك السنة النبوية التي دعا لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- تأسّياً بالمصطفى رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- في حال الجذب وقلة الأمطار.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
12:31 AM

"الشؤون الإسلامية" تحدد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء

إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان تقام بجميع مناطق المملكة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
11,080

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس السابع من شهر جمادى الأولى 1441هـ، بجميع مناطق المملكة عبر تعميم رسمي وجهته الوزارة لجميع فروعها بمناطق المملكة يقضي باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة وفقاً لتوقيت أم القرى.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها بمنصة "تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية، مواقيت إقامة الصلاة بالمدن الرئيسة بمناطق المملكة الثلاث عشرة، داعية الجميع لأداء تلك السنة النبوية التي دعا لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- تأسّياً بالمصطفى رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- في حال الجذب وقلة الأمطار.

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