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رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي

بحثا الموضوعات المشتركة والأوضاع الثقافية والاجتماعية

استقبل الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، في مقر إقامته بالرياض، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع الثقافية والاجتماعية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة فاطوماتا باه بارو الخيرية بجامبيا التي تشرف عليها سيدة جامبيا الأولى.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية والبرامج الإنسانية التي تخدم المجتمع وتدعم الشباب الجامبي وتعزز مواهبهم وقدراتهم.

وكانت الندوة قد استقبلت رئيسة المؤسسة وسيدة جامبيا الأولى، فاطوماتا باه، لدى زيارتها الرسمية للمملكة في العام الماضي حيث أشادت بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وشكرت الندوة العالمية على ما تقوم به من دعم للعمل الخيري والإنساني في جامبيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي
سبق

استقبل الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، في مقر إقامته بالرياض، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع الثقافية والاجتماعية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة فاطوماتا باه بارو الخيرية بجامبيا التي تشرف عليها سيدة جامبيا الأولى.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية والبرامج الإنسانية التي تخدم المجتمع وتدعم الشباب الجامبي وتعزز مواهبهم وقدراتهم.

وكانت الندوة قد استقبلت رئيسة المؤسسة وسيدة جامبيا الأولى، فاطوماتا باه، لدى زيارتها الرسمية للمملكة في العام الماضي حيث أشادت بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وشكرت الندوة العالمية على ما تقوم به من دعم للعمل الخيري والإنساني في جامبيا.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
03:28 PM

رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي

بحثا الموضوعات المشتركة والأوضاع الثقافية والاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، في مقر إقامته بالرياض، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع الثقافية والاجتماعية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة فاطوماتا باه بارو الخيرية بجامبيا التي تشرف عليها سيدة جامبيا الأولى.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية والبرامج الإنسانية التي تخدم المجتمع وتدعم الشباب الجامبي وتعزز مواهبهم وقدراتهم.

وكانت الندوة قد استقبلت رئيسة المؤسسة وسيدة جامبيا الأولى، فاطوماتا باه، لدى زيارتها الرسمية للمملكة في العام الماضي حيث أشادت بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وشكرت الندوة العالمية على ما تقوم به من دعم للعمل الخيري والإنساني في جامبيا.

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