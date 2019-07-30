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الإرهاب القطري يتجه للسودان.. مخطط إجرامي خطير لسفك الدماء.. وهذه عناصره

أجندته تهدف لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وبسط نفوذ "نظام الحمدين"

اتجهت بوصلة الإرهاب القطري إلى السودان بشكل مكثف، وبدأ النظام بإعداد عناصر الخطة المُحكمة؛ ليسفك دماء السودانيين الأبرياء. واتخذ المخطط أدوات عدة، وبدأ العمل على خطوات تنفيذ المخطط الإرهابي منذ أن طُرد وزير خارجية قطر من أراضي السودان.

وتأتي هذه الخطوة بعدما نشرت قطر إرهابها في ليبيا ومصر وتونس؛ لتحاول إدخال السودان في سياق الدمار وسفك الدماء، وفق عناصر عدة، منها - وفقًا لما أوضحته المعلومات - دعم الأحزاب الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وذلك من خلال دعم مالي ولوجستي، وبأي طريقة ممكنة. كما أن من العناصر استغلال عدد من الأسماء البارزة في الصحافة، منهم من يوجد في الخرطوم، وآخرون في الدوحة.

ووفقًا للمعلومات، فإن النظام القطري يحث خلاياه على تأييد دمج عدد من الأحزاب السياسية في السودان؛ وذلك بهدف خداع الشعب السوداني في الحزب الجديد، ويعاود كسب الثقة من قِبل الشعب السوداني، بحسب ما يعتقد النظام القطري.

وأكدت معلومات من مصادر أيضًا أن النظام القطري يهدف من تنفيذ أجندته لزعزعة الأمن في السودان، ونشر الفوضى والتدمير، وبسط نفوذه بشكل كامل هناك، وتدمير مقدرات الشعب السوداني.

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الإرهاب القطري يتجه للسودان.. مخطط إجرامي خطير لسفك الدماء.. وهذه عناصره
سبق

اتجهت بوصلة الإرهاب القطري إلى السودان بشكل مكثف، وبدأ النظام بإعداد عناصر الخطة المُحكمة؛ ليسفك دماء السودانيين الأبرياء. واتخذ المخطط أدوات عدة، وبدأ العمل على خطوات تنفيذ المخطط الإرهابي منذ أن طُرد وزير خارجية قطر من أراضي السودان.

وتأتي هذه الخطوة بعدما نشرت قطر إرهابها في ليبيا ومصر وتونس؛ لتحاول إدخال السودان في سياق الدمار وسفك الدماء، وفق عناصر عدة، منها - وفقًا لما أوضحته المعلومات - دعم الأحزاب الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وذلك من خلال دعم مالي ولوجستي، وبأي طريقة ممكنة. كما أن من العناصر استغلال عدد من الأسماء البارزة في الصحافة، منهم من يوجد في الخرطوم، وآخرون في الدوحة.

ووفقًا للمعلومات، فإن النظام القطري يحث خلاياه على تأييد دمج عدد من الأحزاب السياسية في السودان؛ وذلك بهدف خداع الشعب السوداني في الحزب الجديد، ويعاود كسب الثقة من قِبل الشعب السوداني، بحسب ما يعتقد النظام القطري.

وأكدت معلومات من مصادر أيضًا أن النظام القطري يهدف من تنفيذ أجندته لزعزعة الأمن في السودان، ونشر الفوضى والتدمير، وبسط نفوذه بشكل كامل هناك، وتدمير مقدرات الشعب السوداني.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
11:24 PM

الإرهاب القطري يتجه للسودان.. مخطط إجرامي خطير لسفك الدماء.. وهذه عناصره

أجندته تهدف لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وبسط نفوذ "نظام الحمدين"

A A A
محمد المواسي - الرياض
7
5,135

اتجهت بوصلة الإرهاب القطري إلى السودان بشكل مكثف، وبدأ النظام بإعداد عناصر الخطة المُحكمة؛ ليسفك دماء السودانيين الأبرياء. واتخذ المخطط أدوات عدة، وبدأ العمل على خطوات تنفيذ المخطط الإرهابي منذ أن طُرد وزير خارجية قطر من أراضي السودان.

وتأتي هذه الخطوة بعدما نشرت قطر إرهابها في ليبيا ومصر وتونس؛ لتحاول إدخال السودان في سياق الدمار وسفك الدماء، وفق عناصر عدة، منها - وفقًا لما أوضحته المعلومات - دعم الأحزاب الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وذلك من خلال دعم مالي ولوجستي، وبأي طريقة ممكنة. كما أن من العناصر استغلال عدد من الأسماء البارزة في الصحافة، منهم من يوجد في الخرطوم، وآخرون في الدوحة.

ووفقًا للمعلومات، فإن النظام القطري يحث خلاياه على تأييد دمج عدد من الأحزاب السياسية في السودان؛ وذلك بهدف خداع الشعب السوداني في الحزب الجديد، ويعاود كسب الثقة من قِبل الشعب السوداني، بحسب ما يعتقد النظام القطري.

وأكدت معلومات من مصادر أيضًا أن النظام القطري يهدف من تنفيذ أجندته لزعزعة الأمن في السودان، ونشر الفوضى والتدمير، وبسط نفوذه بشكل كامل هناك، وتدمير مقدرات الشعب السوداني.

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