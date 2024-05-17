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سائق متهوِّر يعرِّض حياة الآخرين للخطر.. ومطالب بالقبض عليه

مرافقه وثَّق مروره بين المركبات "بالتخييط" بأحد طرق مكة - جدة السريعة

بثَّ سائق متهور ومرافقه فيديو على أحد مواقع التواصل خلال قيادته سيارته بطريقة تعرِّض حياتهما ومستخدمي الطريق للخطر بأحد طرق مكة - جدة السريعة؛ إذ ظهر السائق متباهيًا بتجاوزه المركبات، والدخول بينها "بالتخييط"، كما ظهر مستهزئًا، وكأنه من ذوي الإعاقة.

وطالب بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه، ومحاسبته على تلك التصرفات والاستهتار بالأنظمة والقواعد المرورية.


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سائق متهوِّر يعرِّض حياة الآخرين للخطر.. ومطالب بالقبض عليه
سبق

بثَّ سائق متهور ومرافقه فيديو على أحد مواقع التواصل خلال قيادته سيارته بطريقة تعرِّض حياتهما ومستخدمي الطريق للخطر بأحد طرق مكة - جدة السريعة؛ إذ ظهر السائق متباهيًا بتجاوزه المركبات، والدخول بينها "بالتخييط"، كما ظهر مستهزئًا، وكأنه من ذوي الإعاقة.

وطالب بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه، ومحاسبته على تلك التصرفات والاستهتار بالأنظمة والقواعد المرورية.


16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:55 PM

سائق متهوِّر يعرِّض حياة الآخرين للخطر.. ومطالب بالقبض عليه

مرافقه وثَّق مروره بين المركبات "بالتخييط" بأحد طرق مكة - جدة السريعة

A A A
حسن العيسي - جدة
22
12,316

بثَّ سائق متهور ومرافقه فيديو على أحد مواقع التواصل خلال قيادته سيارته بطريقة تعرِّض حياتهما ومستخدمي الطريق للخطر بأحد طرق مكة - جدة السريعة؛ إذ ظهر السائق متباهيًا بتجاوزه المركبات، والدخول بينها "بالتخييط"، كما ظهر مستهزئًا، وكأنه من ذوي الإعاقة.

وطالب بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه، ومحاسبته على تلك التصرفات والاستهتار بالأنظمة والقواعد المرورية.


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