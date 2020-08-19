الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"

تسجيل 11 وفاة جديدة

سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 403 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 39.847 حالة.

وبيّن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.402 حالة وفاة.

وأضافت أن 318 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.971 حالة.