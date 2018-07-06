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شاهد من الرياض.. نساء يبعن الألعاب النارية علناً و"طمبق" آخر يتحرش بالأطفال!

"سبق" وقفت ميدانياً على حراج الطيور ووثّقتهم في مقدمة السوق.. أصناف ولا خوف

تجذبك بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة، وفي ثناياها السم الزعاف، وقد تربعت في مقدمة حراج الطيور بالرياض في تحدّ سافر للتحذيرات والمنع من قِبَل الجهات ذات العلاقة.

"سبق" وقفت ميدانياً على حراج الطيور الواقع في الجهة المقابلة لحراج "بن قاسم"، ووثقت عدداً من المباسط تحتل مقدمة السوق بامتداد يتجاوز الخمسة عشر متراً، وقد عرضت عليه أصنافاً من الألعاب النارية ذات الأحجام والأشكال المختلفة، بدون أدنى خوف أو مسؤولية.

ويدير المباسط عدد من النساء، وقد ارتدين السواد، ويحيط بهن عدد من الأشخاص من نفس البشرة السمراء؛ فيما تساءل عدد من مرتادي السوق عن دور الجهات الرقابية في الحراج ومتابعتها لمثل هذه المخالفات.

وحذّر عدد من أصحاب الحراج الآباء الذين يصطحبون أبناءهم معهم إلى الحراج، وقالوا لـ"سبق": إن هناك شخصاً يرتدي كماماً أزرق، كبيراً في السن، يقوم بالتحرش جسدياً بالأطفال الذين يتواجدون في السوق؛ مستغلاً بذالك الزحام والفوضى في الموقع.

وأكدوا لـ"سبق" أن الشخص معروف لديهم، ويتردد على الحراج؛ وتحديداً حراج الطيور المتكلمة، ويغيب عن الأنظار حين يشعر أن أمره انكشف.

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شاهد من الرياض.. نساء يبعن الألعاب النارية علناً و"طمبق" آخر يتحرش بالأطفال!
سبق

تجذبك بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة، وفي ثناياها السم الزعاف، وقد تربعت في مقدمة حراج الطيور بالرياض في تحدّ سافر للتحذيرات والمنع من قِبَل الجهات ذات العلاقة.

"سبق" وقفت ميدانياً على حراج الطيور الواقع في الجهة المقابلة لحراج "بن قاسم"، ووثقت عدداً من المباسط تحتل مقدمة السوق بامتداد يتجاوز الخمسة عشر متراً، وقد عرضت عليه أصنافاً من الألعاب النارية ذات الأحجام والأشكال المختلفة، بدون أدنى خوف أو مسؤولية.

ويدير المباسط عدد من النساء، وقد ارتدين السواد، ويحيط بهن عدد من الأشخاص من نفس البشرة السمراء؛ فيما تساءل عدد من مرتادي السوق عن دور الجهات الرقابية في الحراج ومتابعتها لمثل هذه المخالفات.

وحذّر عدد من أصحاب الحراج الآباء الذين يصطحبون أبناءهم معهم إلى الحراج، وقالوا لـ"سبق": إن هناك شخصاً يرتدي كماماً أزرق، كبيراً في السن، يقوم بالتحرش جسدياً بالأطفال الذين يتواجدون في السوق؛ مستغلاً بذالك الزحام والفوضى في الموقع.

وأكدوا لـ"سبق" أن الشخص معروف لديهم، ويتردد على الحراج؛ وتحديداً حراج الطيور المتكلمة، ويغيب عن الأنظار حين يشعر أن أمره انكشف.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
06:54 PM

شاهد من الرياض.. نساء يبعن الألعاب النارية علناً و"طمبق" آخر يتحرش بالأطفال!

"سبق" وقفت ميدانياً على حراج الطيور ووثّقتهم في مقدمة السوق.. أصناف ولا خوف

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
12
12,010

تجذبك بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة، وفي ثناياها السم الزعاف، وقد تربعت في مقدمة حراج الطيور بالرياض في تحدّ سافر للتحذيرات والمنع من قِبَل الجهات ذات العلاقة.

"سبق" وقفت ميدانياً على حراج الطيور الواقع في الجهة المقابلة لحراج "بن قاسم"، ووثقت عدداً من المباسط تحتل مقدمة السوق بامتداد يتجاوز الخمسة عشر متراً، وقد عرضت عليه أصنافاً من الألعاب النارية ذات الأحجام والأشكال المختلفة، بدون أدنى خوف أو مسؤولية.

ويدير المباسط عدد من النساء، وقد ارتدين السواد، ويحيط بهن عدد من الأشخاص من نفس البشرة السمراء؛ فيما تساءل عدد من مرتادي السوق عن دور الجهات الرقابية في الحراج ومتابعتها لمثل هذه المخالفات.

وحذّر عدد من أصحاب الحراج الآباء الذين يصطحبون أبناءهم معهم إلى الحراج، وقالوا لـ"سبق": إن هناك شخصاً يرتدي كماماً أزرق، كبيراً في السن، يقوم بالتحرش جسدياً بالأطفال الذين يتواجدون في السوق؛ مستغلاً بذالك الزحام والفوضى في الموقع.

وأكدوا لـ"سبق" أن الشخص معروف لديهم، ويتردد على الحراج؛ وتحديداً حراج الطيور المتكلمة، ويغيب عن الأنظار حين يشعر أن أمره انكشف.

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