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تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي.. غدًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، يُقام غدًا حفل تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بدورتها السابعة لعام 2019م، تحت عنوان "نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي" في أحد فنادق الرياض.

وتتنوع مجالات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في البرامج والمشروعات والخدمات والمبادرات المتميزة والريادة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية، والمساهمات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وتقدر القيمة المالية بـ750 ألف ريال لكل فرع من الفروع الأربعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وتهدف جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، إلى إبراز الجوانب المشرقة والجهود المضيئة للعمل الاجتماعي، وبناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي.

وكانت أمانة الجائزة أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين بالدورة السابعة.

جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي.. غدًا
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، يُقام غدًا حفل تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بدورتها السابعة لعام 2019م، تحت عنوان "نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي" في أحد فنادق الرياض.

وتتنوع مجالات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في البرامج والمشروعات والخدمات والمبادرات المتميزة والريادة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية، والمساهمات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وتقدر القيمة المالية بـ750 ألف ريال لكل فرع من الفروع الأربعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وتهدف جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، إلى إبراز الجوانب المشرقة والجهود المضيئة للعمل الاجتماعي، وبناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي.

وكانت أمانة الجائزة أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين بالدورة السابعة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:47 PM

تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي.. غدًا

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عمر السبيعي - الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، يُقام غدًا حفل تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بدورتها السابعة لعام 2019م، تحت عنوان "نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي" في أحد فنادق الرياض.

وتتنوع مجالات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في البرامج والمشروعات والخدمات والمبادرات المتميزة والريادة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية، والمساهمات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وتقدر القيمة المالية بـ750 ألف ريال لكل فرع من الفروع الأربعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وتهدف جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، إلى إبراز الجوانب المشرقة والجهود المضيئة للعمل الاجتماعي، وبناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي.

وكانت أمانة الجائزة أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين بالدورة السابعة.

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