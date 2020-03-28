"سكني" كما يراه مواطنون ومختصون.. وعد يتحقق وإشادات.. تسهيلات وتوقعات

90 ألف قطعة أرض خلال 2020 عبر تطوير 72 مخططاً جديداً بقيمة 5.2 مليارات ريال

يواصل برنامج "سكني" عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف مناطق المملكة، محققاً بذلك الوعد الذي قطعته الحكومة بتوفير أكثر من 90 ألف قطعة أرض خلال عام 2020م عبر تطوير 72 مخططاً جديداً بقيمة 5.2 مليارات ريال.

وقوبلت سرعة الإنجاز، التي يتميز بها البرنامج، خاصة على مستوى تطوير المخططات السكنية، بإشادات واسعة بين المختصين، وسط توقعات بأن يشهد العام 2020، خطوات أخرى كبيرة يلمسها المواطنون في مختلف المناطق.

ورأى المختص في القطاع العقاري فهد بن عبدالعزيز الحقيل أن نجاح الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، يعود إلى قدرتها على توفير خيارات متنوعة أمام المستفيدين منبرنامج "سكني".

وقال: "بات متاحاً للمواطنين الحصول على الأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وذلك بالتوازي مع تيسير توافر برامج التمويل والقروض العقارية المدعومة"، مضيفاً أن "تنويع الخيارات وتيسير الحصول على التمويل، فتح الباب أمام شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، مع إمكانية تحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم".

وأكد "الحقيل" أن العمل الكبير الذي تقدمه الوزارة يعتبر إنجازاً رائداً ونموذجاً يُحتذى، مضيفاً أن "خيار الحصول على الأراضي المجانية يعتبر فرصة للباحثين عن أرض للبناء خصوصاً وأن هذه الأراضي مدعومة القيمة من قبل الوزارة مجانية، كما أن المستفيد بها يستطيع الحصول على تمويل بناء ذاتي من قبل الجهات التمويلية المعتمدة لدى الوزارة، التي تعطي وقتاً كافياً للمستفيد ليتمكن من البناء".

وأشار إلى أن توفير خيارات أكثر أمام المواطنين يمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، ويحقق أيضاً أهداف الوزارة لرفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030، استجابة لمتطلبات رؤية المملكة 2030".

ولفت إلى أن "وزارة الإسكان تؤكد دوماً سعيها لمواصلة تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها بما يحقق تطلعاتهم"، متوقعاً أن "تحقق الوزارة أهدافها من خلال البرامج النوعية التي تطلقها ضمن حلولها السكنية".

ومعلوم أن أكثر من 90 ألف أسرة استفادت من خيار الأراضي المجانية في مختلف مناطق المملكة في العام2019م، ما أحدث نقلة كبيرة في السوق العقاري، أثمرت تراجع الأسعار والسيطرة على ظاهرة المضاربات العقارية.

وساعدت وزارة الإسكان المواطنين في الاستفادة بهذا الخيار من خلال إتاحة التقديم عليه عبر إجراءات سهلة، تمثل في الدخول على صفحة الأراضي المجانية واختيار المخطط المناسب.

وذكر المواطن علي الدوسري أن الحصول على قطعة أرض كان من الخيارات الصعبة في السابق، إلا أن وزارة الإسكان استطاعت تذليل كل المصاعب أمام المستفيد، الذي يملك ميزة الاختيار عن طريق الموقع الإلكتروني، دون تكبد عناء التنقل إلى المخططات.

وأفاد المواطن عواد الشمري بأن مشاريع الوزارة شهدت توسعاً في العديد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وكان آخرها توفير 8 مخططات سكنية يتجاوز عدد الأراضي فيها 7 آلاف سيستفيد منها المواطنون "إلكترونياً".

وقال: "الحصول على قطعة أرض سكنية كان في الماضي من شبه المستحيلات، لكن الوزارة ذللت المصاعب، وها هي تمضي قدماً في تطورها وإنجازاتها "، متوقعاً أن يشهد عام 2020 نقلة كبيرة، توفر للمستفيدين فرص تملك منازل وأراضي بحسب المواصفات التي يبحثون عنها وبأسعار في متناول اليد".