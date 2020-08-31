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﻿أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين

منوِّهًا ومساعيها في حل القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين

شدد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على الدور الكبير الذي تقوم به لجنة إصلاح ذات البين بدوائرها المختلفة، وأهميتها البالغة في السعي بالعفو بين الناس، وبث روح التسامح لدى أفراد المجتمع، وهما سمتان فاضلتان من سمات المجتمع المسلم، منوِّهـًا بجهودها الحميدة ومساعيها المباركة في حل الكثير من القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، ولافتًا يحفظه الله إلى أهمية الصلح ودوره في حل الخلافات، استنادًا إلى ما جاء في تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة في الحث على التأليف بين القلوب وإصلاح ذات البين، ومدى الحاجة إليه خصوصًا في وقتنا المعاصر.

وأشار أمير الجوف إلى أن القرار الذي أصدره بإعادة تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، يأتي ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه تعزيز التسامح بين المواطنين، وحرصهما الدائم على أن يكون المجتمع السعودي متآلفـًا ومترابطًا تسوده المحبة والوئام.

يُشار إلى أن القرار الذي أصدره أمير منطقة الجوف بإعادة تشكيل الدوائر الأربع للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، أشار في مادته الثالثة إلى أن تكون كل دوائر هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لمكتبه، وفق ما يلي:

الدائرة الأولى (دائرة العفـو)، وتشتمل على دائرة العفو الرئيسة: برئاسة حمد بن حواس العوذة، وعضوية حماد بن سعود النصير، وخالد بن الحميدي الطلحاب العتيبي، وعويد بن قرطان فيعان الرويلي، والدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل، وبدر بن شهاب قليل العوينان، وعويضة بن مناحي علي الربيعان، وعايد راجي صالح السرحاني، وزيد بن محمد عماش الجريد.

أما دائرة العفو في محافظة القريات: برئاسة حمود بن حمير شبلي البلعاسي، وعضوية سعود بن عبدالله الخميس، وسعود بن مطيلة سعود الوردة.

فيما ضمت دائرة العفو في محافظة دومة الجندل، الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش رئيسًا، وعضوية حسين بن محمد الجديع الشملاني، وضمَّـت دائرة العفو في محافظة طبرجل عبيد بن بصيص الحميدان الشراري رئيسًا، وعضوية مزعل بن عصيد اللحاوي الشراري، وعزيز بن شايش الهمط الشراري.

كما نصَّ قرار أمير منطقة الجوف أيضًا على تشكل الدوائر الثلاث على مستوى المنطقة، وأن يكون مقرها مدينة سكاكا وهي:

الدائرة الثانية (دائرة القضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية)، برئاسة الدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل، وعضوية فخري بن حماد الشلال الخالدي، وخالد بن سليمان عبدالله المويشير، وحمدان بن محارب محمد الوردي، ورزق بن زيد قريطان المشفي.

أما الدائرة الثالثة (دائرة رعاية الفتيات)، برئاسة منى بنت سعد سليمان الشنيفي، وعضوية، أريج بنت شجاع محمد المرخان، وهيفاء بنت نايف محمد السلطان، وابتسام سالم غثيان العوذة.

والدائرة الرابعة (دائرة القضايا النسائية)، برئاسة الدكتورة مها بنت عفات الدرزي، وعضوية لطيفة بنت عبدالله العلي، ومنى بنت عبدالمحسن الشايع، وهيفاء بنت عبدالعزيز الهذلول، ومشاعل بنت محمد منوخ الشراري، وضحى بنت جايد صبيح العنزي، وتكون واجد بنت قيّاض الرويلي منسقة للدوائر النسائية (الدائرتين الثالثة والرابعة).

ودعـا أمير منطقة الجوف لأعضاء اللجنة جميعًا بالتوفيق في عملهم، والسداد في جهودهم الحثيثة ومساعيهم النبيلة لكل ما فيه خير المجتمع وإصلاح ذات البين.

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﻿أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين
سبق

شدد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على الدور الكبير الذي تقوم به لجنة إصلاح ذات البين بدوائرها المختلفة، وأهميتها البالغة في السعي بالعفو بين الناس، وبث روح التسامح لدى أفراد المجتمع، وهما سمتان فاضلتان من سمات المجتمع المسلم، منوِّهـًا بجهودها الحميدة ومساعيها المباركة في حل الكثير من القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، ولافتًا يحفظه الله إلى أهمية الصلح ودوره في حل الخلافات، استنادًا إلى ما جاء في تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة في الحث على التأليف بين القلوب وإصلاح ذات البين، ومدى الحاجة إليه خصوصًا في وقتنا المعاصر.

وأشار أمير الجوف إلى أن القرار الذي أصدره بإعادة تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، يأتي ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه تعزيز التسامح بين المواطنين، وحرصهما الدائم على أن يكون المجتمع السعودي متآلفـًا ومترابطًا تسوده المحبة والوئام.

يُشار إلى أن القرار الذي أصدره أمير منطقة الجوف بإعادة تشكيل الدوائر الأربع للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، أشار في مادته الثالثة إلى أن تكون كل دوائر هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لمكتبه، وفق ما يلي:

الدائرة الأولى (دائرة العفـو)، وتشتمل على دائرة العفو الرئيسة: برئاسة حمد بن حواس العوذة، وعضوية حماد بن سعود النصير، وخالد بن الحميدي الطلحاب العتيبي، وعويد بن قرطان فيعان الرويلي، والدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل، وبدر بن شهاب قليل العوينان، وعويضة بن مناحي علي الربيعان، وعايد راجي صالح السرحاني، وزيد بن محمد عماش الجريد.

أما دائرة العفو في محافظة القريات: برئاسة حمود بن حمير شبلي البلعاسي، وعضوية سعود بن عبدالله الخميس، وسعود بن مطيلة سعود الوردة.

فيما ضمت دائرة العفو في محافظة دومة الجندل، الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش رئيسًا، وعضوية حسين بن محمد الجديع الشملاني، وضمَّـت دائرة العفو في محافظة طبرجل عبيد بن بصيص الحميدان الشراري رئيسًا، وعضوية مزعل بن عصيد اللحاوي الشراري، وعزيز بن شايش الهمط الشراري.

كما نصَّ قرار أمير منطقة الجوف أيضًا على تشكل الدوائر الثلاث على مستوى المنطقة، وأن يكون مقرها مدينة سكاكا وهي:

الدائرة الثانية (دائرة القضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية)، برئاسة الدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل، وعضوية فخري بن حماد الشلال الخالدي، وخالد بن سليمان عبدالله المويشير، وحمدان بن محارب محمد الوردي، ورزق بن زيد قريطان المشفي.

أما الدائرة الثالثة (دائرة رعاية الفتيات)، برئاسة منى بنت سعد سليمان الشنيفي، وعضوية، أريج بنت شجاع محمد المرخان، وهيفاء بنت نايف محمد السلطان، وابتسام سالم غثيان العوذة.

والدائرة الرابعة (دائرة القضايا النسائية)، برئاسة الدكتورة مها بنت عفات الدرزي، وعضوية لطيفة بنت عبدالله العلي، ومنى بنت عبدالمحسن الشايع، وهيفاء بنت عبدالعزيز الهذلول، ومشاعل بنت محمد منوخ الشراري، وضحى بنت جايد صبيح العنزي، وتكون واجد بنت قيّاض الرويلي منسقة للدوائر النسائية (الدائرتين الثالثة والرابعة).

ودعـا أمير منطقة الجوف لأعضاء اللجنة جميعًا بالتوفيق في عملهم، والسداد في جهودهم الحثيثة ومساعيهم النبيلة لكل ما فيه خير المجتمع وإصلاح ذات البين.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:18 PM

﻿أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين

منوِّهًا ومساعيها في حل القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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شدد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على الدور الكبير الذي تقوم به لجنة إصلاح ذات البين بدوائرها المختلفة، وأهميتها البالغة في السعي بالعفو بين الناس، وبث روح التسامح لدى أفراد المجتمع، وهما سمتان فاضلتان من سمات المجتمع المسلم، منوِّهـًا بجهودها الحميدة ومساعيها المباركة في حل الكثير من القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، ولافتًا يحفظه الله إلى أهمية الصلح ودوره في حل الخلافات، استنادًا إلى ما جاء في تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة في الحث على التأليف بين القلوب وإصلاح ذات البين، ومدى الحاجة إليه خصوصًا في وقتنا المعاصر.

وأشار أمير الجوف إلى أن القرار الذي أصدره بإعادة تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، يأتي ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه تعزيز التسامح بين المواطنين، وحرصهما الدائم على أن يكون المجتمع السعودي متآلفـًا ومترابطًا تسوده المحبة والوئام.

يُشار إلى أن القرار الذي أصدره أمير منطقة الجوف بإعادة تشكيل الدوائر الأربع للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، أشار في مادته الثالثة إلى أن تكون كل دوائر هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لمكتبه، وفق ما يلي:

الدائرة الأولى (دائرة العفـو)، وتشتمل على دائرة العفو الرئيسة: برئاسة حمد بن حواس العوذة، وعضوية حماد بن سعود النصير، وخالد بن الحميدي الطلحاب العتيبي، وعويد بن قرطان فيعان الرويلي، والدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل، وبدر بن شهاب قليل العوينان، وعويضة بن مناحي علي الربيعان، وعايد راجي صالح السرحاني، وزيد بن محمد عماش الجريد.

أما دائرة العفو في محافظة القريات: برئاسة حمود بن حمير شبلي البلعاسي، وعضوية سعود بن عبدالله الخميس، وسعود بن مطيلة سعود الوردة.

فيما ضمت دائرة العفو في محافظة دومة الجندل، الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش رئيسًا، وعضوية حسين بن محمد الجديع الشملاني، وضمَّـت دائرة العفو في محافظة طبرجل عبيد بن بصيص الحميدان الشراري رئيسًا، وعضوية مزعل بن عصيد اللحاوي الشراري، وعزيز بن شايش الهمط الشراري.

كما نصَّ قرار أمير منطقة الجوف أيضًا على تشكل الدوائر الثلاث على مستوى المنطقة، وأن يكون مقرها مدينة سكاكا وهي:

الدائرة الثانية (دائرة القضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية)، برئاسة الدكتور بدر بن محمد طراد المعيقل، وعضوية فخري بن حماد الشلال الخالدي، وخالد بن سليمان عبدالله المويشير، وحمدان بن محارب محمد الوردي، ورزق بن زيد قريطان المشفي.

أما الدائرة الثالثة (دائرة رعاية الفتيات)، برئاسة منى بنت سعد سليمان الشنيفي، وعضوية، أريج بنت شجاع محمد المرخان، وهيفاء بنت نايف محمد السلطان، وابتسام سالم غثيان العوذة.

والدائرة الرابعة (دائرة القضايا النسائية)، برئاسة الدكتورة مها بنت عفات الدرزي، وعضوية لطيفة بنت عبدالله العلي، ومنى بنت عبدالمحسن الشايع، وهيفاء بنت عبدالعزيز الهذلول، ومشاعل بنت محمد منوخ الشراري، وضحى بنت جايد صبيح العنزي، وتكون واجد بنت قيّاض الرويلي منسقة للدوائر النسائية (الدائرتين الثالثة والرابعة).

ودعـا أمير منطقة الجوف لأعضاء اللجنة جميعًا بالتوفيق في عملهم، والسداد في جهودهم الحثيثة ومساعيهم النبيلة لكل ما فيه خير المجتمع وإصلاح ذات البين.

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