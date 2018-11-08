بعد حوادث مفجعة أتت على أسر.. "ساهر" في رنية بعد 3 أيام ووفق هذه السرعات

بدأ العد التنازلي لإطلاق وتشغيل النظام وشرعت البلدية في تركيب اللوحات الإرشادية

بدأت دوريات أمن الطرق بمحافظة رنية في العد التنازلي لإطلاق وتشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في المحافظة، وتحديد سرعة 100كم في الساعة للمركبات الصغيرة، و80كم في الساعة للمركبات الكبيرة؛ وذلك في محاولة للتقليل من مخاطر السرعة والحد من الحوادث الناجمة عنها.

وعلمت "سبق" أن الموعد المتوقع للتطبيق الفعلي للرصد الآلي يوم الأحد المقبل؛ فيما بدأت بلدية رنية في تركيب اللوحات الإرشادية على طرق "رنية- الخرمة"، "رنية- بيشة" ، "رنية - وادي الدواسر" ، بالتعاون مع إدارة المرور، ودوريات أمن الطرق.

وتأتي خطوة تشغيل نظام الرصد الآلي على طرقات محافظة رنية، بعد وقوع حوادث مفجعة راح ضحيتها أسر، وتسببت في ترميل النساء وتيتيم الأطفال، ويقابلها سرعة جنونية وتعدٍّ على حقوق الطرقات، وعدم احترام أنظمتها، ومن المتوقع أن يساهم النظام في الحد من تلك المخالفات وتقليل نسبة الحوادث.