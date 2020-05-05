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لمحات بالفيديو من سيرة مؤذن الحرم "حضراوي".. بدايته موظف بهذه الوزارة

محطات موجزة نشرها حساب إمارة مكة بـ "تويتر" عن مؤذن مسجد نمرة يوم عرفة

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرّمة، محطات موجزة عن حياة فاروق عبدالرحمن حضراوي؛ مؤذن المسجد الحرام، ومؤذن مسجد نمرة يوم عرفة.

وُلد مؤذن المسجد الحرام "حضراوي"؛ في 10 رمضان 1365هـ بمدينة الطائف، وبدأ حياته العملية موظفاً بوزارة الحج والعمرة، وبدأت علاقته الرسمية بالأذان من مسجد العمرة بمكة المكرّمة؛ حيث تعيّن فيه رسمياً 1394هـ.

وفي عام 1415هـ، تقرّر تعيينه مؤذناً رسمياً في المسجد الحرام حتى الآن.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمحات بالفيديو من سيرة مؤذن الحرم "حضراوي".. بدايته موظف بهذه الوزارة
سبق

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرّمة، محطات موجزة عن حياة فاروق عبدالرحمن حضراوي؛ مؤذن المسجد الحرام، ومؤذن مسجد نمرة يوم عرفة.

وُلد مؤذن المسجد الحرام "حضراوي"؛ في 10 رمضان 1365هـ بمدينة الطائف، وبدأ حياته العملية موظفاً بوزارة الحج والعمرة، وبدأت علاقته الرسمية بالأذان من مسجد العمرة بمكة المكرّمة؛ حيث تعيّن فيه رسمياً 1394هـ.

وفي عام 1415هـ، تقرّر تعيينه مؤذناً رسمياً في المسجد الحرام حتى الآن.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:06 PM

لمحات بالفيديو من سيرة مؤذن الحرم "حضراوي".. بدايته موظف بهذه الوزارة

محطات موجزة نشرها حساب إمارة مكة بـ "تويتر" عن مؤذن مسجد نمرة يوم عرفة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,312

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرّمة، محطات موجزة عن حياة فاروق عبدالرحمن حضراوي؛ مؤذن المسجد الحرام، ومؤذن مسجد نمرة يوم عرفة.

وُلد مؤذن المسجد الحرام "حضراوي"؛ في 10 رمضان 1365هـ بمدينة الطائف، وبدأ حياته العملية موظفاً بوزارة الحج والعمرة، وبدأت علاقته الرسمية بالأذان من مسجد العمرة بمكة المكرّمة؛ حيث تعيّن فيه رسمياً 1394هـ.

وفي عام 1415هـ، تقرّر تعيينه مؤذناً رسمياً في المسجد الحرام حتى الآن.

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