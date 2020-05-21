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من إجمالي 96 إصابة.. الزلفي تسجيل 92 حالة تعافٍ من كورونا

لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة.. ولا وفيات بالفيروس بالمحافظة

أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة بفيروس كورونا سجلتها المحافظة.

وكشفت إحصائيات الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحديثات حالات فيروس كورونا، اليوم؛ تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة مؤكدة لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة، فيما لم تسجل المحافظة أي حالة وفاة ولله الحمد.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 65077 إصابة، وتسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 36040 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من إجمالي 96 إصابة.. الزلفي تسجيل 92 حالة تعافٍ من كورونا
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة بفيروس كورونا سجلتها المحافظة.

وكشفت إحصائيات الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحديثات حالات فيروس كورونا، اليوم؛ تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة مؤكدة لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة، فيما لم تسجل المحافظة أي حالة وفاة ولله الحمد.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 65077 إصابة، وتسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 36040 حالة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:08 PM

من إجمالي 96 إصابة.. الزلفي تسجيل 92 حالة تعافٍ من كورونا

لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة.. ولا وفيات بالفيروس بالمحافظة

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مسلّم الهواملة - الرياض
0
3,548

أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة بفيروس كورونا سجلتها المحافظة.

وكشفت إحصائيات الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحديثات حالات فيروس كورونا، اليوم؛ تسجيل 92 حالة تعافٍ بمحافظة الزلفي من إجمالي 96 إصابة مؤكدة لم يتبقَّ منها سوى 4 حالات نشطة، فيما لم تسجل المحافظة أي حالة وفاة ولله الحمد.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 65077 إصابة، وتسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 36040 حالة.

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