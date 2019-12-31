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جازان.. السهلي يدشن حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل"

دشن رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي اليوم حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل"، بحضور رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله عواف ورئيس مخفر شرطة السهي النقيب هشام أبو ذياب.

وتستهدف الحملة نظافة القرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية مما يسهم في تحسين المشهد الحضاري بمركز السهي والقرى التابعة له.

وتستمر هذه الحملة لمدة 15 يومًا موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة مركز السهي والبلدية ومخفر الشرطة ومراكز الرعاية بالمركز ومدارس المركز وأندية الأحياء الترفيهية.

رئيس مركز السهي محافظة صامطة حملة يدًا بيد لبيئة أفضل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جازان.. السهلي يدشن حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل"
سبق

دشن رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي اليوم حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل"، بحضور رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله عواف ورئيس مخفر شرطة السهي النقيب هشام أبو ذياب.

وتستهدف الحملة نظافة القرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية مما يسهم في تحسين المشهد الحضاري بمركز السهي والقرى التابعة له.

وتستمر هذه الحملة لمدة 15 يومًا موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة مركز السهي والبلدية ومخفر الشرطة ومراكز الرعاية بالمركز ومدارس المركز وأندية الأحياء الترفيهية.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:08 PM

جازان.. السهلي يدشن حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي اليوم حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل"، بحضور رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله عواف ورئيس مخفر شرطة السهي النقيب هشام أبو ذياب.

وتستهدف الحملة نظافة القرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية مما يسهم في تحسين المشهد الحضاري بمركز السهي والقرى التابعة له.

وتستمر هذه الحملة لمدة 15 يومًا موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة مركز السهي والبلدية ومخفر الشرطة ومراكز الرعاية بالمركز ومدارس المركز وأندية الأحياء الترفيهية.

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