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المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر 700 أسرة محتضنة

إحياء الحدث يتمثل في رسم وجه مبتسم على راحة اليد وتصويرها

تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للاحتضان الذي يصادف التاسع من نوفمبر من كل عام، حيث تمثل جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام والجهة الوحيدة المخولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتولي احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، التي تمت تحت إشرافها تمكنت أكثر من 700 أسرة على مستوى المملكة من احتضان الأطفال على مدى السنوات الماضية.

وأوضح المدير العام لجمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الإقبال الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية والذي تجاوز 11800 أسرة مُتقدمة يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذا الإقبال يحتّم على الجمعية بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات لرعاية الأيتام وإسنادهم، حيث تُختار الأسر المحتضنة بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

يذكر أن اليوم العالمي للاحتضان يعد يومًا مخصصًا لنشر فكرة الاحتضان في جميع دول العالم، وذلك برسم وجه مبتسم على راحة اليد وتصويرها، والاحتضان في العالم الإسلامي ليس بغريب من حديث الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر 700 أسرة محتضنة
سبق

تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للاحتضان الذي يصادف التاسع من نوفمبر من كل عام، حيث تمثل جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام والجهة الوحيدة المخولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتولي احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، التي تمت تحت إشرافها تمكنت أكثر من 700 أسرة على مستوى المملكة من احتضان الأطفال على مدى السنوات الماضية.

وأوضح المدير العام لجمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الإقبال الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية والذي تجاوز 11800 أسرة مُتقدمة يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذا الإقبال يحتّم على الجمعية بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات لرعاية الأيتام وإسنادهم، حيث تُختار الأسر المحتضنة بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

يذكر أن اليوم العالمي للاحتضان يعد يومًا مخصصًا لنشر فكرة الاحتضان في جميع دول العالم، وذلك برسم وجه مبتسم على راحة اليد وتصويرها، والاحتضان في العالم الإسلامي ليس بغريب من حديث الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
04:35 PM

المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر 700 أسرة محتضنة

إحياء الحدث يتمثل في رسم وجه مبتسم على راحة اليد وتصويرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للاحتضان الذي يصادف التاسع من نوفمبر من كل عام، حيث تمثل جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام والجهة الوحيدة المخولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتولي احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، التي تمت تحت إشرافها تمكنت أكثر من 700 أسرة على مستوى المملكة من احتضان الأطفال على مدى السنوات الماضية.

وأوضح المدير العام لجمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الإقبال الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية والذي تجاوز 11800 أسرة مُتقدمة يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذا الإقبال يحتّم على الجمعية بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات لرعاية الأيتام وإسنادهم، حيث تُختار الأسر المحتضنة بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

يذكر أن اليوم العالمي للاحتضان يعد يومًا مخصصًا لنشر فكرة الاحتضان في جميع دول العالم، وذلك برسم وجه مبتسم على راحة اليد وتصويرها، والاحتضان في العالم الإسلامي ليس بغريب من حديث الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".

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