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في باكستان.. "إبر مستعملة" تصيب 681 بمرض الإيدز بينهم 537 طفلاً

اتهام طبيب بالمسؤولية عن انتشار الوباء.. أعمارهم بين سنتين و12 سنة

تسببت حقن مستعملة وموبوءة بمرض الإيدز في إصابة 681 باكستانياً بالفيروس القاتل جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت السلطات اليوم (الأحد).

ونقل "روسيا اليوم" عن ظافر ميرزا المستشار الصحي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي، أن 681 شخصاً بينهم 537 طفلاً تراوحت أعمارهم بين سنتين و12 سنة، تبين أنهم إيجابيو المصل حتى أمس في راتوديرو بولاية السند.

وأوضح أن استخدام إبر مستعملة قد يكون أحد أسباب تفشي المرض.

وأضاف "ميرزا" أن أكثر من 21 ألف شخص خضعوا لفحوص في هذه المنطقة.

من جهتهم، أشار محققون إلى أن طبيب أطفال مصابا بفيروس الإيدز قد يكون وراء انتشار الوباء في راتوديرو، فيما ينفي الطبيب المسجون حالياً أن يكون نقل الفيروس عمداً إلى المرضى.

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في باكستان.. "إبر مستعملة" تصيب 681 بمرض الإيدز بينهم 537 طفلاً
سبق

تسببت حقن مستعملة وموبوءة بمرض الإيدز في إصابة 681 باكستانياً بالفيروس القاتل جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت السلطات اليوم (الأحد).

ونقل "روسيا اليوم" عن ظافر ميرزا المستشار الصحي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي، أن 681 شخصاً بينهم 537 طفلاً تراوحت أعمارهم بين سنتين و12 سنة، تبين أنهم إيجابيو المصل حتى أمس في راتوديرو بولاية السند.

وأوضح أن استخدام إبر مستعملة قد يكون أحد أسباب تفشي المرض.

وأضاف "ميرزا" أن أكثر من 21 ألف شخص خضعوا لفحوص في هذه المنطقة.

من جهتهم، أشار محققون إلى أن طبيب أطفال مصابا بفيروس الإيدز قد يكون وراء انتشار الوباء في راتوديرو، فيما ينفي الطبيب المسجون حالياً أن يكون نقل الفيروس عمداً إلى المرضى.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
09:23 PM

في باكستان.. "إبر مستعملة" تصيب 681 بمرض الإيدز بينهم 537 طفلاً

اتهام طبيب بالمسؤولية عن انتشار الوباء.. أعمارهم بين سنتين و12 سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت حقن مستعملة وموبوءة بمرض الإيدز في إصابة 681 باكستانياً بالفيروس القاتل جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت السلطات اليوم (الأحد).

ونقل "روسيا اليوم" عن ظافر ميرزا المستشار الصحي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي، أن 681 شخصاً بينهم 537 طفلاً تراوحت أعمارهم بين سنتين و12 سنة، تبين أنهم إيجابيو المصل حتى أمس في راتوديرو بولاية السند.

وأوضح أن استخدام إبر مستعملة قد يكون أحد أسباب تفشي المرض.

وأضاف "ميرزا" أن أكثر من 21 ألف شخص خضعوا لفحوص في هذه المنطقة.

من جهتهم، أشار محققون إلى أن طبيب أطفال مصابا بفيروس الإيدز قد يكون وراء انتشار الوباء في راتوديرو، فيما ينفي الطبيب المسجون حالياً أن يكون نقل الفيروس عمداً إلى المرضى.

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