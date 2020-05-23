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مركز العمليات الأمنية يستقبل أكثر من 3 ملايين اتصال خلال شهرَيْن

تنوَّعت بين حوادث مرورية وحرائق وبلاغات مخالفي لائحة الحد من التجمعات

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 3 ملايين اتصال خلال الشهرين الماضيين.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر إنه تلقى هذه الاتصالات خلال الفترة من 28 رجب حتى الخميس 28 رمضان. مشيرًا إلى أنه عمل على تحويل الكثير منها للجهات الأمنية والخدمية المعنية، إضافة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات.

وأوضح أن الاتصالات الواردة تنوعت بين بلاغات عن حوادث مرورية بواقع 12096 بلاغًا، و3769 بلاغًا تتعلق بالحرائق، وما يتعلق باللجنة الأمنية واستفسارات منع التجول، وبلغ عددها 94039 بلاغًا، إلى جانب بلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

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مركز العمليات الأمنية يستقبل أكثر من 3 ملايين اتصال خلال شهرَيْن
سبق

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 3 ملايين اتصال خلال الشهرين الماضيين.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر إنه تلقى هذه الاتصالات خلال الفترة من 28 رجب حتى الخميس 28 رمضان. مشيرًا إلى أنه عمل على تحويل الكثير منها للجهات الأمنية والخدمية المعنية، إضافة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات.

وأوضح أن الاتصالات الواردة تنوعت بين بلاغات عن حوادث مرورية بواقع 12096 بلاغًا، و3769 بلاغًا تتعلق بالحرائق، وما يتعلق باللجنة الأمنية واستفسارات منع التجول، وبلغ عددها 94039 بلاغًا، إلى جانب بلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:45 PM

مركز العمليات الأمنية يستقبل أكثر من 3 ملايين اتصال خلال شهرَيْن

تنوَّعت بين حوادث مرورية وحرائق وبلاغات مخالفي لائحة الحد من التجمعات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,181

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 3 ملايين اتصال خلال الشهرين الماضيين.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر إنه تلقى هذه الاتصالات خلال الفترة من 28 رجب حتى الخميس 28 رمضان. مشيرًا إلى أنه عمل على تحويل الكثير منها للجهات الأمنية والخدمية المعنية، إضافة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات.

وأوضح أن الاتصالات الواردة تنوعت بين بلاغات عن حوادث مرورية بواقع 12096 بلاغًا، و3769 بلاغًا تتعلق بالحرائق، وما يتعلق باللجنة الأمنية واستفسارات منع التجول، وبلغ عددها 94039 بلاغًا، إلى جانب بلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

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