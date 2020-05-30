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متحدث الطيران المدني: لن يُسمح بوجود مودعين أو مستقبلين في المطارات

قال: سيتم ترك مقعد شاغر بين الركاب لضمان التباعد

أكد متحدث الطيران المدني إبراهيم الروساء، أن 11 مطارًا ستستقبل الرحلات بدءًا من الغد الأحد، وأن أعداد الرحلات والمسافرين تسمح لنا بتطبيق الاحترازات، مبيناً انه تم وضع إجراءات للتباعد بين المسافرين في مرافق المطارات.


وقال "الروساء": "سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة، وندعو المسافرين لقراءة الدليل الإرشادي الخاص بالاحترازات، ولن يسمح بوجود مودعين أو مستقبلين مع المسافرين"، وفقاً لقناة "الإخبارية".

يُذكر أن السعودية قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م، في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج، والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الطيران المدني: لن يُسمح بوجود مودعين أو مستقبلين في المطارات
سبق

أكد متحدث الطيران المدني إبراهيم الروساء، أن 11 مطارًا ستستقبل الرحلات بدءًا من الغد الأحد، وأن أعداد الرحلات والمسافرين تسمح لنا بتطبيق الاحترازات، مبيناً انه تم وضع إجراءات للتباعد بين المسافرين في مرافق المطارات.


وقال "الروساء": "سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة، وندعو المسافرين لقراءة الدليل الإرشادي الخاص بالاحترازات، ولن يسمح بوجود مودعين أو مستقبلين مع المسافرين"، وفقاً لقناة "الإخبارية".

يُذكر أن السعودية قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م، في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج، والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
06:57 PM

متحدث الطيران المدني: لن يُسمح بوجود مودعين أو مستقبلين في المطارات

قال: سيتم ترك مقعد شاغر بين الركاب لضمان التباعد

A A A
خالد الشاماني - الرياض
4
4,047

أكد متحدث الطيران المدني إبراهيم الروساء، أن 11 مطارًا ستستقبل الرحلات بدءًا من الغد الأحد، وأن أعداد الرحلات والمسافرين تسمح لنا بتطبيق الاحترازات، مبيناً انه تم وضع إجراءات للتباعد بين المسافرين في مرافق المطارات.


وقال "الروساء": "سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة، وندعو المسافرين لقراءة الدليل الإرشادي الخاص بالاحترازات، ولن يسمح بوجود مودعين أو مستقبلين مع المسافرين"، وفقاً لقناة "الإخبارية".

يُذكر أن السعودية قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م، في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج، والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

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