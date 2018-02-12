جددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تحذيرها لهواة صيد الحيوانات والطيور البرية، من تجاوز الأنظمة والقوانين المحددة لممارسة هذه الهواية في الزمان والمكان المسموح، مما قد يجعلهم عرضة لعقوبات صارمة في حال المخالفة. ونبهت "الهيئة" أنه يحظر صيد الحيوانات والطيور البرية في داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، بالإضافة لكافة المناطق المحمية التي تعلن عنها الهيئة، والأماكن والأوقات التي يصدر بها بيانات من قبل الهيئة. وأكدت على تطبيق العقوبات ضد من يخالف أنظمة الصيد، ومنها: مصادرة الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد، ومصادرة الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها، مع الغرامة المالية التي تصل إلى (20) ألف ريال ويجوز مضاعفتها في حال التكرار.

لهواة الصيد.. 4 محظورات قد تعرضك للعقوبة.. تعرف عليها فهد الغبيوي سبق 2020-02-12 جددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تحذيرها لهواة صيد الحيوانات والطيور البرية، من تجاوز الأنظمة والقوانين المحددة لممارسة هذه الهواية في الزمان والمكان المسموح، مما قد يجعلهم عرضة لعقوبات صارمة في حال المخالفة.



ونبهت "الهيئة" أنه يحظر صيد الحيوانات والطيور البرية في داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، بالإضافة لكافة المناطق المحمية التي تعلن عنها الهيئة، والأماكن والأوقات التي يصدر بها بيانات من قبل الهيئة.



وأكدت على تطبيق العقوبات ضد من يخالف أنظمة الصيد، ومنها: مصادرة الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد، ومصادرة الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها، مع الغرامة المالية التي تصل إلى (20) ألف ريال ويجوز مضاعفتها في حال التكرار.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 07:16 PM

لهواة الصيد.. 4 محظورات قد تعرضك للعقوبة.. تعرف عليها الحياة الفطرية: الغرامة الأولية 20 ألفاً ويجوز مضاعفتها عند التكرار





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جددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تحذيرها لهواة صيد الحيوانات والطيور البرية، من تجاوز الأنظمة والقوانين المحددة لممارسة هذه الهواية في الزمان والمكان المسموح، مما قد يجعلهم عرضة لعقوبات صارمة في حال المخالفة.



ونبهت "الهيئة" أنه يحظر صيد الحيوانات والطيور البرية في داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، بالإضافة لكافة المناطق المحمية التي تعلن عنها الهيئة، والأماكن والأوقات التي يصدر بها بيانات من قبل الهيئة.



وأكدت على تطبيق العقوبات ضد من يخالف أنظمة الصيد، ومنها: مصادرة الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد، ومصادرة الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها، مع الغرامة المالية التي تصل إلى (20) ألف ريال ويجوز مضاعفتها في حال التكرار.