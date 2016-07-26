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خلاف انتهى بطلقات قاتلة و"القصاص" يسدل الستار على فصول جريمة طرفاها سعوديان

في حكم نفّذته "الداخلية" اليوم بالرياض عقب صدور أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة "سعودي الجنسية" بمنطقة الرياض؛ كان قد أقدم على قتل مواطنٍ آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / محمد بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسي - اليوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلاف انتهى بطلقات قاتلة و"القصاص" يسدل الستار على فصول جريمة طرفاها سعوديان
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة "سعودي الجنسية" بمنطقة الرياض؛ كان قد أقدم على قتل مواطنٍ آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / محمد بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسي - اليوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:02 PM

خلاف انتهى بطلقات قاتلة و"القصاص" يسدل الستار على فصول جريمة طرفاها سعوديان

في حكم نفّذته "الداخلية" اليوم بالرياض عقب صدور أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة "سعودي الجنسية" بمنطقة الرياض؛ كان قد أقدم على قتل مواطنٍ آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل / محمد بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسي - اليوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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