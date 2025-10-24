النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الضمان الصحي" يناقش خطة التحول الاستراتيجي 2030

تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية برفع كفاءة التأمين

ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الاجتماع الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني بعد إعادة تشكيله، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

ورحب بالأعضاء الجدد بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم لفترة ثلاث سنوات، متمنياً لهم التوفيق.

وقدّم الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي عرضاً عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى خطة التحول الاستراتيجي 2030 للمجلس التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات، وتشكيل عدد من اللجان.

الضمان الصحي وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الضمان الصحي" يناقش خطة التحول الاستراتيجي 2030
سبق

ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الاجتماع الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني بعد إعادة تشكيله، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

ورحب بالأعضاء الجدد بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم لفترة ثلاث سنوات، متمنياً لهم التوفيق.

وقدّم الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي عرضاً عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى خطة التحول الاستراتيجي 2030 للمجلس التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات، وتشكيل عدد من اللجان.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
05:24 PM

"الضمان الصحي" يناقش خطة التحول الاستراتيجي 2030

تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية برفع كفاءة التأمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,524

ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الاجتماع الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني بعد إعادة تشكيله، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

ورحب بالأعضاء الجدد بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم لفترة ثلاث سنوات، متمنياً لهم التوفيق.

وقدّم الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي عرضاً عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى خطة التحول الاستراتيجي 2030 للمجلس التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة التأمين الصحي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات، وتشكيل عدد من اللجان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة